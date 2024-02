Pearl Jam: kündigen ihr 12. Studioalbum „Dark Matter“ für den 19.04.2024 an

Pearl Jam werden ihr zwölftes Studioalbum Dark Matter am 19. April 2024 auf Monkeywrench Records/Republic Records veröffentlichen und im Mai eine 35-tägige Welttournee starten. Der Titeltrack des Albums ist ab sofort HIER erhältlich. Dark Matter wurde von dem mehrfach mit dem GRAMMY® Award ausgezeichneten Produzenten Andrew Watt produziert und ist die erste Veröffentlichung der Band seit dem von der Kritik gefeierten Gigaton (2020).

Im Jahr 2023 zogen sich die Mitglieder von Pearl Jam – Eddie Vedder [Gesang], Jeff Ament [Bass], Stone Gossard [Rhythmusgitarre], Mike McCready [Leadgitarre] und Matt Cameron [Schlagzeug] – in die Shangri-La Studios in Malibu zurück, wo sie sich einfach loslegten und mit dem Produzenten Andrew Watt am Ruder spielten.

Die Musiker standen sich im selben Raum gegenüber und kommunizierten klanglich auf höchstem Niveau. Dark Matter wurde in einem Anfall von Inspiration geschrieben und aufgenommen und entstand in nur drei Wochen.

Das Ergebnis ist der gemeinsame Geist einer Gruppe von lebenslangen kreativen Vertrauten und Brüdern, die in einem Raum spielen, als ob ihr Leben davon abhinge. All das Blut, der Schweiß, die Tränen und die Energie einer langen Karriere haben sich erneuert und sind in dieses eine Werk eingeflossen.

Die Bandmitglieder gaben während der GRAMMY®-Woche im Troubadour in West Hollywood persönlich einen Vorgeschmack auf das Album:

Vedder sagte: „Ich bekomme eine Gänsehaut, weil ich so gute Erinnerungen habe. Wir suchen immer noch nach Wegen der Kommunikation. Wir befinden uns an einem Punkt in unserem Leben, an dem man es tun oder nicht tun kann, aber es ist uns immer noch wichtig, etwas zu veröffentlichen, das bedeutungsvoll ist und von dem wir hoffentlich denken, dass es unsere beste Arbeit ist. Ohne zu übertreiben, ich denke, das ist unsere beste Arbeit.“

Ament fügte hinzu: „Was Ed darüber sagte, uns zu diesem Zeitpunkt in einen Raum zu bekommen, wir hatten das Gefühl, dass wir dabei waren, eine wirklich wichtige Platte zu machen. Das hatte viel mit der Atmosphäre zu tun, die Andrew geschaffen hat. Er hat ein enzyklopädisches Wissen über unsere Geschichte, nicht nur als Band und wie wir Songs geschrieben haben, sondern auch als Spieler. Er konnte Dinge aufzeigen, die wir bei alten Songs gemacht haben, bis zu dem Punkt, an dem ich dachte: ‚Wovon zum Teufel redet er da?‘ Seine Begeisterung war ansteckend. Er ist eine Kraft. Ich möchte mich einfach dafür bedanken, dass er uns auf Kurs gehalten hat. Ich könnte nicht stolzer auf uns als Band sein. Ich bin so dankbar für die Fans, aber vor allem für meine Brüder und die Leute, mit denen ich Musik gemacht habe.“

Die Band feiert die Independent-Plattenläden mit der Veröffentlichung einer Sonderausgabe von Dark Matter am 20. April. Nur in teilnehmenden Geschäften als Teil des Record Store Day. Weitere Informationen und Läden finden Sie unter www.recordstoreday.com

Die Verpackung des Dark Matter Albums zeigt Lichtmalerei von Alexandr Gnezdilov. Light Painting ist eine künstlerische Form der Fotografie, bei der Bilder durch die Einstellung der Belichtung einer Kamera über einen längeren Zeitraum und die Verwendung einer Lichtquelle, wie z. B. einer Taschenlampe, in der Dunkelheit „gemalt“ werden. Das Albumcover wurde mit Hilfe eines großen, selbst gebauten Kaleidoskops angefertigt. Jeder Buchstabe, der auf dem Cover zu sehen ist, wurde einzeln mit einer speziell entwickelten Taschenlampe in der Luft eingefangen und handgeschrieben, um den Perlglanzeffekt zu erzeugen.

Dark Matter Tracklist:

1. Sacred Of Fear

2. React, Respond

3. Wreckage

4. Dark Matter

5. Won’t Tell

6. Upper Hand

7. Waiting For Stevie

8. Running

9. Something Special

10. Got To Give

11. Setting Sun