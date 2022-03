Let Women Do The Talking #LWDTT : Wacken Foundation verkündet neues Projekt

Die Wacken Foundation kündigt ein neues Projekt in Indien unter Zusammenarbeit mit dem Bangalore Open Air und mit freundlicher Unterstützung der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Neu-Delhi an: Let Women Do The Talking.



Die Idee hinter diesem Vorhaben ist es, junge Unternehmerinnen und Künstlerinnen in Indien, die eine Karriere in der Musik- und Kulturbranche anstreben, auf diesem Weg zu ermutigen, indem erfolgreiche Frauen aus dieser Branche ihre Erfahrungen mit ihnen teilen. Im Einklang mit der Verpflichtung, junge Frauen, die ihre Zukunft in der Welt der Musik erkunden möchten, zu fördern, markiert diese Initiative einen bisher beispiellosen Schritt, insbesondere auf dem indischen Subkontinent.



Die US-Botschaft Neu-Delhi hat dazu der Wacken Foundation einen Zuschuss gewährt, um eine Reihe von Workshops, Panels und Performances von und für Frauen in der Musikindustrie zu organisieren. Die Konzeption des Projekts stammt von Salman U. Syed (Gründer, Bangalore Open Air) und Miriam Hensel (International Affairs – Wacken Open Air), die Durchführung in Indien erfolgt durch das Bangalore Open Air mit Ko-Kuratierung durch Big Bad Wolf.



Salman U. Syed (Gründer – Bangalore Open Air) kommentiert: „Ich bin überzeugt, dass diese Bestrebung einen massiven Einfluss auf Frauen aus allen Lebensbereichen in Indien haben wird und jungen Frauen, die Karrieren in der Musikindustrie anstreben, Türen öffnet. Ich bin meiner Heavy-Metal-Familie in Wacken sehr dankbar, die ebenso an dieses wunderbare Projekt geglaubt hat wie ich.“



Miriam Hensel (Wacken Open Air – International Affairs) ergänzt: „Ob in den Charts, auf den Bühnen oder in den Vorstandsetagen der großen Labels und Booking-Agenturen, „SIE“ sucht man vergeblich. Die entscheidenden Positionen sind noch immer überwiegend von Männern besetzt. Ambitionen und Talente gibt es zuhauf, warum finden sich Frauen aber oft in der „Assistenzrolle“? Es ist an der Zeit, dass dieses Thema auf den Tisch kommt. Die Vorarbeiten zu diesem Projekt haben gezeigt, dass man kompetente Frauen nicht lange suchen muss. Wir freuen uns sehr, das Projekt in Indien starten zu können und arbeiten daran, dass dies nur der Anfang einer Reihe spannender Veranstaltungen zu diesem Thema ist.“



Thomas Jensen (Wacken Open Air – Mitgründer): „Die weltweite Förderung junger Talente ist das zentrale Ziel unserer Wacken Foundation. Daher freuen wir uns sehr über dieses Projekt und sind sehr glücklich, mit unseren Freunden beim Bangalore Open Air zusammenzuarbeiten, und sind dankbar für die Unterstützung der US-Botschaft in Neu-Delhi. Let Women Do The Talking!“



Joy King (Cultural Affairs Officer – US Embassy, India): „Wir sind begeistert, mit dieser Partnerschaft weibliches Empowerment durch künstlerischen Ausdruck zu fördern und inklusives Wirtschaftswachstum durch die Beteiligung von Frauen an Indiens aufstrebender Musikindustrie zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, Expertinnen der Musikindustrie aus den USA, Deutschland und Indien zusammenzubringen. Dieses Aufeinandertreffen von Branchenexpertinnen aus Indien und den USA wird interessante Gespräche über die Möglichkeiten für Frauen in der Musikindustrie anregen.“



Frauen aus unterschiedlichen Bereichen der Musikindustrie aus Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika werden Teil der Panels und Networking-Events sein. Unter ihnen sind etwa Jenny Douglas (Touring Director/Artist Manager – 5B AM Artist Management), Tracy Vera (Präsidentin – Metal Blade Records) und Hannah Raphael (Global Tour Director – Live Nation Entertainment), um nur einige wenige zu nennen. Zusammen mit Frauen aus der indischen Musikindustrie werden sie an verschiedenen Workshops und Live-Auftritten in den drei indischen Großstädten Delhi (24.06.2022), Mumbai (28.06.2022) und Bangalore (02.07.2022) beteiligt sein. Während die Workshops an Musikschulen stattfinden, wird die Guns n’ Roses Tribute-Band Paradise Kitty aus L.A., in den Hard Rock Cafés der jeweiligen Städte auftreten. Let Women Do The Talking steht allen jungen, musikbegeisterten Frauen offen und bringt Rockmusik-Enthusiast*innen aus ganz Indien zusammen. Interessierte Zuhörer*innen mit unterschiedlichem Hintergrund und Interessen sind zur Teilnahme eingeladen. Mehr Informationen über die Workshops und Tickets in Indien finden sich unter: http://www.lwdtt.com



