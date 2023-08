Wacken Open Air, Wacken Foundation und Independent Cruisers: laden ein zur Blutspende ins UKE Hamburg

In den vergangenen Jahren haben bereits zahlreiche Metalheads Blut gespendet, Leben gerettet und großes Engagement gezeigt. Doch Patient:innen sind kontinuierlich auf Blutspenden angewiesen: Allein am UKE werden monatlich über 3.000 Spenden benötigt. Daher ruft das Wacken Open Air in Kooperation mit dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), den Independent Cruisers und der Wacken Foundation zum mittlerweile 6. Bikers Blood For Help Aktionstag auf!

Am Samstag, dem 26.08.2023 von 10:00 – 16:00 Uhr habt ihr die Möglichkeit zu spenden! Als kleines Dankeschön gibt es für alle, die mit Herzblut dabei sind ein limitiertes T-Shirt! (Achtung, nur solange der Vorrat reicht). Neben leckeren Würstchen vom Grill und kühlen Getränken, gibt es Livemusik von VanSteef und eine Tombola der Wacken Foundation mit coolen Preisen. Alle Einnahmen kommen der Wacken Foundation zugute, die damit junge Musikschaffende unterstützt. Erst Leben retten, Musikkulturerbe erhalten und dann noch in geselliger Runde den Klängen der Live-Musik lauschen – klingt nach einem gelungenen Tag!

Weitere Informationen zur Aktion, zu Blutspenden allgemein und zum W:O:A-Blutspendepass finden sich unter www.blutsgeschwister.net und auf der W:O:A Blutspende Infoseite!

Spendenwillige folgen bitte diesem Link und schauen sich den Fragebogen und die Informationen zur Blutspende im Vorfeld bereits gründlich an. Für den Tag der Blutspende selbst werden sie gebeten, ihren Personalausweis mitzubringen und mindestens 1 Liter getrunken und gut gegessen haben.

Ebenfalls wird gebeten, online einen Termin zu buchen, um den Andrang gleichmäßig über den Tag zu verteilen.