Wacken Open Air: Vollblut-Erfolg beim Spendentag im UKE

Der Beweis ist erbracht: In den Adern von Biker:innen fließt kein Benzin, sondern jede Menge Blut! Und das haben sie und viele weitere Spender am 26. August beim großen Aktionstag der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf gemeinsam mit der Motorradgemeinschaft Independent Cruisers und der Wacken Foundation am UKE auch bewiesen.

„Wir hatten eine tolle und erfolgreiche gemeinsame Blutspendeaktion“, sagt Dr. Sven Peine, Institutsleiter Transfusionsmedizin am UKE. „Mit über 120 Kontakten, 77 neuen Blutspender:innen und 116 Blutkonserven haben wir viele Unterstützer:innen für die gute Sache begeistern können!“

Vor Ort war natürlich für Unterhaltung gesorgt: Zum einen gab es ein Glücksrad der Wacken Foundation mit tollen Gewinnen, dazu wurden Grillwürstchen und Getränke angeboten. Musik dufte bei diesem besonderen Blutspendetag auch nicht fehlen: VanSteef sorgte mit großen und kleinen Hits aus allen Jahrzehnten des Rock und Pop für ordentlich Stimmung.

Schirmherr der Veranstaltung war Wacken-Gründer Holger Hübner, der gemeinsam mit seinem Partner Thomas Jensen schon seit vielen Jahren die Blutspenden unterstützt. „Wir freuen uns über die große Anzahl an Teilnehmenden und ihre Spendenbereitschaft, denn Blut rettet Leben“, sagt Hübner. Aus diesem Grund helfen die beiden Festival-Chefs auch immer wieder dabei, neue Spender:innen zu mobilisieren. Zum Beispiel mit dem Wacken-Blutspendepass. Metalfans in ganz Deutschland und mittlerweile auch in Tirol haben damit seit 2013 die Möglichkeit Official W:O:A Blood Sponsor zu werden.

Der Pass funktioniert wie eine Art Bonusheft. Bei jeder Spende erhält man einen Stempel – nach sechs Spenden kann man seinen Pass digital einsenden und erhält ein kostenloses W:O:A Bloodsponsor-Shirt. „Mittlerweile konnten wir mehr als 145.000 Pässe ausgeben. Dafür sind wir unseren Fans dankbar, und wir sind natürlich auch stolz, diesen Support weitergeben zu können“, sagt Holger Hübner und Thomas Jensen fügt hinzu: „Bisher wurden über 7000 Liter Blut im Rahmen des Projekts an verschiedenen Standorten in Deutschland und Österreich gespendet.“

Auch die gute Zusammenarbeit mit dem UKE soll fortgeführt werden. Bereits für das Frühjahr 2024 ist die nächste gemeinsame Blutspendeaktion geplant – und auch beim Wacken-Festival will das UKE wieder vertreten sein, sagt Sven Peine: „Wir möchten uns für die tolle Zusammenarbeit mit dem Wacken-Team und der Wacken Foundation auf dem Festival und bei den vergangenen Aktionen bedanken! Wir kommen sehr gerne nächstes Jahr wieder mit einem Blutspendestand zum W:O:A!“

Alle Informationen zum Wacken-Blutspendepass gibt es hier: https://www.wacken.com/de/community/woa-blutspende/