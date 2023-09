The Gaslight Anthem: veröffentlichen neue Single „Little Fires“

Die aus New Jersey stammende Rockband The Gaslight Anthem hat Little Fires veröffentlicht, die dritte Single aus ihrem kommenden sechsten Studioalbum History Books, dem ersten seit über neun Jahren, das am 27. Oktober erscheint.

Little Fires bietet dreieinhalb Minuten puren Punk-Bombast, garniert mit Gastgesang von PUP-Frontmann Stefan Babcock. Der Song folgt auf den Titelsong History Books, der einen Gastauftritt von Bruce Springsteen, einem langjährigen Fan der Band und legendären Singer-Songwriter, enthielt.

Frontmann Brian Fallon sagt: „Little Fires ist so etwas wie das andere Ende des Spektrums im Vergleich zu der Frustration, die man in History Books spürt. Es ist ein Empowerment-Song, in dem es darum geht, sich zu weigern, mit der Art von Leuten mitzuspielen, die scheinbar immer eine Granate in den Raum werfen, ohne einen bestimmten Grund.“

