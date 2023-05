The Gaslight Anthem: melden sich mit ihrem ersten neuen Song seit neun Jahren zurück

Produziert und abgemischt von Peter Katis (The National, Interpol, Kurt Vile), markiert Positive Charge die triumphale Rückkehr der Band zur Musik mit einer kräftigen Dosis Rock’n’Roll-Energie.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das Stück ist eine natürliche Weiterentwicklung des charakteristischen Heartland-Punk-Sounds der Band, der sich durch kolossale Gitarrenhooks und den rauen, aber gewichtigen Gesang von Frontmann Brian Fallon auszeichnet.

Leadsänger Brian Fallon sagt über den Track: „Positive Charge begann als eine Botschaft der Freude an uns selbst und an unser Publikum. Im Kern geht es darum, auf die Dinge zu schauen, die man durchgemacht hat, und das Gefühl zu haben, dass man mit offenem Herzen in die Zukunft gehen will, in dem Glauben, dass die besten Jahre nicht hinter jedem von uns liegen und das Gute, das wir haben, etwas wert ist.“

Die Band wird im Mai durch die USA touren, bevor sie in ihrer Heimatstadt Newark, New Jersey, als Support der Punk-Legenden The Misfits auftritt und im Sommer auf Festivals wie dem Four Chord Music Festival und dem Bourbon And Beyond zu sehen sein wird.

Nachdem sie 2015 eine unbefristete Pause angekündigt hatten, kamen The Gaslight Anthem 2018 für eine Reihe von Konzerten wieder zusammen (darunter die bisher größte UK-Show der Band in der Londoner OVO Arena Wembley), um die Veröffentlichung von The ’59 Sound Sessions zu promoten, einem Neun-Track-Set mit seltenen und bisher unveröffentlichten Songs, die in den Monaten aufgenommen wurden, bevor die Gruppe ins Studio ging, um The ’59 Sound von 2008 aufzunehmen. Die Band kündigte ihre Wiedervereinigung für 2022 an, mit Plänen für eine Tournee und die Aufnahme ihres kommenden sechsten Albums.

https://www.facebook.com/thegaslightanthem

https://www.instagram.com/thegaslightanthem/

https://www.thegaslightanthem.com/