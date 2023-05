Airstrike: präsentieren Artwork und Tracklist vom neuen Album

Airstrike kommen aus Nordhessen. Eine Gang, die ihre gemeinsame Leidenschaft für Rock ’n‘ Roll und somit definitiv energiegeladene Musik teilt. Auf ihrem Debütalbum Red Born Reborn, das am 01.09.2023 erscheint, zeigt die Band, dass sie mit ihrer Interpretation von der „New Wave Of Classic Rock“ genau das zelebrieren, was den Fan von Stars wie Aerosmith, Guns n‘ Roses oder auch Greta Van Fleet aus der Komfortzone (mit)reißt.

Nun präsentierte das Quartett bereits Artwork und Tracklist von Red Born Reborn. Die erste Single aus dem Album wird nicht lange auf sich warten lassen.

Red Born Reborn Tracklist:

1. Intro

2. One In A Million

3. Rollin‘

4. Tutankhamun

5. Beyond The Way

6. Really Liked You

7. Love Me, Break Me

8. On My Feet

9. Crazy Side

10. I Wanna Rock

2017 gegründet, haben sich Airstrike schnell einen Namen in ihrer Heimatregion Nordhessen gemacht und konnten bereits in zahlreichen Shows ihr Können unter Beweis stellen. 2021 erfuhr die Band eine Neuformierung, bei der Frontmann Julio Noriega aus Peru das Trio ergänzte. Seitdem haben sie ihre musikalische Identität gestärkt und wollen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Bereits im Jahr 2022 war Julios Talent übrigens beim TV Format The Voice of Germany zu bestaunen.

Airstrike Line-Up:

Julio – Vocals

Michi – Guitar, Vocals

Flo – Bass, Vocals

Johnny – Drums

