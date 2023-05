Paracrona: veröffentlichen die Single „Carry The Cross“

Die internationale Band Paracrona freut sich bekannt zu geben, dass ihr Debütalbum den Titel Sun God trägt und am 24. Mai erscheinen wird. Als Vorgeschmack auf das, was ihr auf Disc erwarten könnt, ist die Single Carry The Cross jetzt auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Mit diesem Track hat ihr eine Demonstration des Genres, das von der Band als Titanium Metal definiert wird: eine neue Interpretation von Black Metal, gemischt mit progressiven Elementen, evokativen Atmosphären und überraschenden Melodien.

Das Album Sun God besteht aus neun Songs mit einer Gesamtdauer von über 55 Minuten. Es ist eine Reflexion über alte Glaubenssysteme und wie sie heutzutage von hypnotischen Medien und Pseudowissenschaften manipuliert und dominiert werden. Die Symbolik des Sonnengottes wird von der Band gegen Satan und seine Versuchungen eingesetzt. Während letzterer Lügen erschafft, um unsere Seelen zu leeren, repräsentiert der Sonnengott die Suche nach unserem inneren Selbst, in inniger Verbindung mit der Natur und der Harmonie, die sie uns schenkt.

Paracrona ist ein hauptsächlich aus Norwegen stammendes Sextett. Die Komponisten sind der in den Niederlanden geborene Sänger Ringo Christiaan Van Droffelaar und der Leadgitarrist Øystein Hansen. Die Komposition ist inspiriert von Burzum, Dimmu Borgir, Dissection, Morbid Angel, Mayhem, Dark Funeral, aber auch von Queen, Dreamtheater, Bay Area Thrash Metal, Klassik und Popmusik.

Sun God Tracklist:

1. New Impurity

2. Carry The Cross

3. Thriller

4. Sun God

5. Mendacious

6. River Of Pain

7. Therefore I Move The Time

8. Gates Of Immortality

9. Reasons

Sun God wurde vom legendären Fredrik Nordström in seinen Fredman Studios gemischt, gemastert und reamped. Schlagzeug wurde im Strand Studio von Marius Strand aufgenommen. Schlagzeug für die Tracks 2-3 wurden von Baard Kolstad gespielt. Das Artwork stammt von Siri Valdman. Fotos von Audun Melby,Baard Kolstad, Gregg Roland, Ringo Christiaan Van Droffelaar und Siri Valdman stammen von Victoria Francisca. Laszlo Juhos Foto ist von Necrolust Productions. Das Bandlogo stammt von Gudmund Johnsen.

Paracrona sind:

Live Line-Up

Ringo Christiaan Van Droffelaar – Gesang

Siri Valdman – Hintergrundgesang

Øystein Hansen – Leadgitarre

Audun Melby – Gitarre

Gregg Roland – Bass

Laszlo Juhos – Schlagzeug

Studio Line-Up

Ringo Christiaan Van Droffelaar – Gesang

Siri Valdman – Hintergrundgesang

Øystein Hansen – Leadgitarre

Audun Melby – Gitarre

Gregg Roland – Bass

Baard Kolstad – Schlagzeug (Songs # 2-3)

Laszlo Juhos – Schlagzeug (andere Songs)

Paracrona online:

Website

Facebook

Instagram