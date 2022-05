Metal Frenzy 2022 vom 08.06. bis 11.06.2022 in Gardelegen (Vorbericht)

Festivalname: Metal Frenzy 2022

Bands: Any Given Day, Ballsout, Bizkit Park, Bloodspot, Contradiction, Crematory, Daemonesq, Extinct, Finsterforst, Flotsam And Jetsam, Godslave, Grailknights, Grimgod, Gutalax, Hämatom, Hiraes, KHNVM, Korpiklaani, Legion Of The Damned, Mâra, Megaherz, Menschenfresser, Mr. Hurley Und Die Pulveraffen, Planet Roxter, Rise Of Kronos, Rising Insane, Sascha Paeth’s Masters Of Ceremony, Slime, Sloppy Joe’s, Sodom, Steel Preacher, Surgical Strike, Squealer, Varg, Aftershow Party: DJ Underground

Ort: Sachsen Anhalt, Gardelegen

Datum: 08.06.-11.06.2022

Kosten: Festivalticket = 84 €, Tagestickt Mittwoch = 29 €, Donnerstag/Freitag/Samstag = 39 €

Genre: Death Metal, Black Metal, Heavy Metal, Power Metal, Nu Metal, Alternative, Neue Deutsche Härte

Besucher: ~1000

Link: https://www.metal-frenzy.de

Wie alle anderen Festivals musste leider auch das Metal Frenzy eine zweijährige Präsenzpause einlegen. Doch die vergangenen Jahre waren die Gardelegener nicht untätig und haben eine Livestreaming-Edition umgesetzt, um ihrem Ziel weiterhin entgegenzuarbeiten: Eine coole Party zu veranstalten!

Dabei schaffen die Veranstalter den Spagat zwischen familiär und professionell auf gekonnte Weise und fahren Headliner Größen wie Legion Of The Damned, Korpiklaani oder Sodom auf. Doch statt sich nur auf große Bands zu stützen, bauen die Veranstalter ein Fundament aus Underground und Newcomer Bands, wo es für jeden Besucher*in was Neues zu entdecken gibt. Das macht das Festival nicht nur extrem sympathisch, sondern auch sehr gemütlich für Fans, Musiker und die Veranstalter.

Das Festival ist in Gardelegen und von Magdeburg bzw. Wolfsburg innerhalb von 50 Minuten mit dem Auto erreicht. Eure Karre könnt ihr kostenfrei auf dem Zeltplatz direkt neben eurem Zelt parken. Einzig ein Müllpfand von 10 € wird erhoben, von denen ihr 5 € bei einem sauberen Campingplatz am Ende des Festivals wiederbekommt. Außerdem gibt es ein Glasverbot auf dem Campground. Pakt euch also eine Palette Dosenbier ein. Holsten knallt eh am Dollsten!

Toiletten und Trinkwasser für eine Katzenwäsche sind auf dem Campground erhältlich. Für eine Dusche muss man einmal über die Straße wackeln, um sich im Erlebnisbad ausgiebig den Staub aus den Ohren zu spülen. Seit 2017 kann man, dank des Festivals, hier während der Zeit der Veranstaltung für 8 € so oft reingehen wie man möchte. Badebuchse und Bikini gehört also fest mit in die Festivaltasche!

Apropos familiär: Ihr könnt eure Kids ab neun Jahren mitnehmen. Für diese ist sogar der Eintritt frei.

Bei weiteren Fragen ist das Festival-ABC auf der Internetseite eine gute Anlaufstelle. Hier könnt ihr euch auch eure Festivaltickets organisieren!