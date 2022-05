Heart Attack: veröffentlichen neue Single & Video „The Messenger“

Heart Attack haben viel Dampf abzulassen und in der neuen Single vereinen sich Heavy und groovender Thrash, um euch ein großartiges Headbang-Erlebnis zu bieten, bei dem die pure Metal-Attacke nicht zu kurz kommt!

In der brandneuen Video-Single The Messenger thematisiert die Band die in jedem Menschen verborgene Dunkelheit, die sich in Momenten des Schicksals offenbart und für Chaos sorgt. Mit der gleichen Intention, die Botschaft zu symbolisieren, wurde auch das Musikvideo inmitten von rohem Beton in einem verlassenen Stadion, einem kubischen Monolithen in der trostlosen Landschaft von Vitrolles und den französischen Höhlen von Saint Césaire gedreht. Die Höhlen entstanden vor 6 Millionen Jahren in den Tiefen der Erde, in einem unvergleichlichen Reich der Fantasie, wo die Schönheit der echten Natur jahrhundertelang auf stürmische Gewässer traf. Im kontrastierenden Hintergrund werden Aufnahmen der Landschaften von Tschernobyl eingeblendet, die die vorherrschende Stimmung noch verstärken.

Kevin Geyer, Sänger und Gitarrist der Band Heart Attack, kommentiert den Song: „The Messenger ist ein sehr spezieller Song auf dem Album, mit dunkleren und melodischeren Einflüssen und mit einem härteren Tempo. Wir wollten einen Sound, der näher an den Texten ist und die Dunkelheit des Menschseins symbolisiert.“

Der Song stammt vom kommenden Album Negative Sun, das am 10. Juni über Atomic Fire Records (Agnostic Front, Helloween, Meshuggah, Primal Fear, Sinner, Udo Dirkschneider,…) erscheint. Vor allem Fans der frühen Metallica, Machine Head oder Slayer dürfte die Musik ohne Ausnahme begeistern.

Im Preorder gibt es das Album als ltd. Digipack oder ltd. weiße schwarze marmorierte Vinyl Edition. Bestellen kann man die Scheibe hier!

Heart Attack sind:

Gesang und Gitarre – Kevin Geyer

Schlagzeug – Christophe Icard

Gitarre und Keyboard – Chris Cesari

Bassgitarre und Gesang – William Ribeiro

Schaut euch das Video jetzt hier an: