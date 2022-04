Heart Attack: veröffentlichen Genesis-Cover von “Jesus He Knows Me”

Das Riffing-Powerhouse aus Frankreich, Heart Attack, freut sich, heute seine Coverversion des Genesis Hits Jesus He Knows Me zu veröffentlichen. Dieser Song ist als Bonustrack auf der CD-Version ihres neuen Albums Negative Sun enthalten. Negative Sun erscheint am 10. Juni 2022 via Atomic Fire Records!

Heart Attack über das Cover: „Jesus He Knows Me ist ein besonderer Song für Heart Attack. Wir hören viele verschiedene Arten von Musik, und wir sind alle Fans von Genesis und Phil Collins. Wir haben die Aufnahmen während der Pandemie gemacht, was für alle eine schwere Zeit war, und wir wollten ein cooles Cover aufnehmen, das im Kontrast zum Rest des Albums steht. Dieser Song war Anfang der 90er Jahre ein Riesenhit, und es war eine tolle Herausforderung, ihn zu einem Metal-Song zu machen, zu dem alle headbangen können.“

Seht euch das Video zu Jesus He Knows Me hier an:

Das neue Album Negative Sun ist erhältlich in den folgenden Formaten:

• Limitiertes Digipack (inkl. Bonustrack)

• CD Jewelcase (inkl. Bonustrack) [erhältlich in U.S.A.]

• Limitiertes weiß/schwarz marmoriertes Vinyl

• Digital Album

Der Vorverkauf ist ab sofort hier möglich: https://heartattack.afr.link/NegativeSunPR

Negative Sun Tracklist:

1. Rituals

2. Septic Melody

3. Wings Of Judgement

4. World Consumption

5. The Messenger

6. Twisted Sacrifice

7. Bound To This Land

8. Take Your Pride Back

9. Negative Sun

10. Jesus He Knows Me (Bonustrack)

Zusätzlich werden Heart Attack ihre beiden ersten Alben Stop Pretending (2013) und The Resilience (2017) als CD Jewelcase wiederveröffentlichen. Besucht den Atomic Fire Shop für mehr Infos: https://www.atomicfire-records.com

Heart Attack ist eine vierköpfige Band und eine unberechenbare, groovige Mischung aus modernem Thrash Metal, bestehend aus Kevin Geyer (Rhythmusgitarren, Gesang), Chris Cesari (Leadgitarren, Keyboards), Will Ribeiro (Bassgitarre, Gesang) und Christophe Icard (Schlagzeug). Die Band hat beim renommierten Hellfest gespielt, die Bühne mit Trivium und Opeth geteilt oder für Megadeth in Lyon eröffnet. Heart Attack ist etwas für Gojira-, Machine Head– und frühe Metallica-Fans, die auf der Suche nach einem bestimmten Riff sind, das sie auf einer langen Autofahrt begleitet. Long live France, und vergesst nicht, wo ihr zuerst davon gehört habt!

Heart Attack sind:

Kevin Geyer – Rhythm Guitar, Lead Vocals

Christophe Icard – Drums

Chris Cesari – Lead Guitar, Keyboards

William Ribeiro – Bass Guitar, Lead Vocals

Heart Attack online:

https://www.facebook.com/heartattackmetal

https://www.instagram.com/heartattack__official