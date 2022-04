Lacrimas Profundere: Tourdaten für 2022

Nach dem Release ihres bislang erfolgreichsten Albums Bleeding The Stars (unser Review hier) welches Titel wie „Album des Monats“ u.a. im Metal Hammer, Top-10-Platzierungen in den anderen wichtigen Magazinen, dazu Charts-Einstieg verzeichnen konnte, der gefeierten Tour zusammen mit den Finnen The 69 Eyes und der brechend vollen eigenen Konzertreise letzten Spätsommer kündigen Lacrimas Profundere eine ausgiebige Headline Tour für September an.



Lacrimas Mastermind Oliver Nikolas sagt über die Tour:

„Wir sind unglaublich dankbar, demütig und fühlen uns geehrt, viele neue Shows und verschobene Festivals anzukündigen.“

Sänger Julian fügt hinzu:

„Es ist Zeit, wieder die Bühnen zu besteigen und ich könnte nicht aufgeregter sein! Das wird eine großartige Tour, wir sind super hungrig, wieder zu touren und wir freuen uns darauf, alle Fans dort zu sehen!“



Neben allen Klassikern der fast 30-jährigen Bandgeschichte, erwartet euch natürlich sehr viel brandneues Material des neuen Albums, welches kurz vor der Tour erscheinen wird. Die Band spielt ein mehr als 2-stündiges Programm, mit kurzer Pause zwischen den Sets und verzichtet daher auf Supportbands. Freut euch also auf einen außergewöhnlichen Konzertabend einer der innovativsten und erfolgreichsten deutschen Dark Metal-Bands der Gegenwart. Bleibt dran für weitere Details zum kommenden neuen Lacrimas Profundere Album.



Lacrimas Profundere Line-Up:

Julian Larre – Gesang

Oliver Nikolas Schmid – Gitarre

Dominik Scholz – Drums

Ilker Ersin – Bass



Tourdaten:

22.04.2022 Bremen – Aladin

23.04.2022 Braunschweig – Westand

24.04.2022 Rostock – Moya

29.04.2022 Osnabrück – Rosenhof

30.04.2022 Köln – Live Music Hall



07.05.2022 Plage Noire Festival, Weissenhäuser Strand

25.05.2022 Saarbrücken – Garage

26.05.2022 Stuttgart – Im Wizemann

27.05.2022 Nürnberg – Löwensaal



04.06.2022 Open Air am Berg, Eichstätt

05.06.2022 Wave Gotik Treffen, Leipzig

10.06.2022 Hannover – Capitol

11.06.2022 Oberhausen – Turbinenhalle 1

19.06.2022 Helsinki – On the Rocks

24.06.2022 Magdeburg – Factory

25.06.2019 Rock am Härtsfeldsee, Dischingen



16.07.2022 Rock for Animal Rights, Offenwarden

22.07.2022 Frankenstein Kulturfestival, Mühltal



01.09.2022 Köln – Club Volta

02.09.2022 Oberhausen – Kulttempel

03.09.2022 Hamburg – Logo

04.09.2022 Hannover – Subkultur

08.09.2022 Göttingen – Exil

09.09.2022 Leipzig – Moritzbastei

10.09.2022 Berlin – Cassiopeia

14.09.2022 A-Wien – Viper Room

15.09.2022 Nürnberg – Hirsch

16.09.2022 München – Backstage Halle

17.09.2022 Stuttgart – Club Zentral

18.09.2022 Frankfurt – Nachtleben



07.10.2022 Spanien, tbc.

08.10.2022 Spanien, tbc.

09.10.2022 Spanien, tbc.

16.10.2022 Istanbul, Doom over Istanbul