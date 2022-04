Milking The Goatmachine: veröffentlichen erste Single & Musikvideo

Eine alte Ziegenweisheit besagt, alle guten Dinge sind acht.

Auf ihrem Weg zur Weltherrschaft haben sich die Gebrüder Udder vor 14 Jahren in Deutschland niedergelassen.

Auf ihrem achten Album, welches am 24.06.2022 via Reaper Entertainment Europe erscheinen wird, haben die Brüder ihre Erfahrungen in der Sprache ihrer zweiten Wahlheimat vertont.

Nach Uns Die Grindflut erzählt 14 Kurzgeschichten in feinster Goatgrindmanier.

Wie gewohnt liefern die Brüder eine Mischung aus Death Metal, Grind, Crust und Thrash. Mit deutschen Texten versehen und Schweinequietschern verfeinert.

Bereits heute präsentieren euch die Gebrüder Udder die erste Single Piccolo Im Streichelzoo. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streamingplattformen erhätlich.

Bestellt euch das Album hier vor: https://lnk.to/MilkingTheGoatmachineNachunsdieGrindflut

Das offizielle Video gibt es hier:

Die Band kommentiert:

„Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie es emotional in einer Ziege aussieht, die eine langjährige Festanstellung im Streichelzoo hinter sich hat, ist hier der Soundtrack dazu.

Wir haben hier die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte unserer Tante Margoat zusammengefasst und vertont. Nach ihrem dritten Entzug in der Fantafarm zu Hornbach geht es ihr mittlerweile wieder gut.

Viel Spaß mit Piccolo Im Streichelzoo.“

Die Trackliste zu Nach Uns Die Grindflut liest sich wie folgt:

1. Piccolo Im Streichelzoo

2. Kackeball

3. Rettet Den Wald…Esst Mehr Biber

4. Raus Mit Die Viecher

5. Am Zaun Der Zeit

6. Ein Stall Am Wörthersee

7. Stallhalla

8. Waddema

9. Ein Brett Im Kornfeld

10. Ist Der Huf Erst Ruiniert

11. Mutter Der Mann Mit Der Milch Ist Da

12. Warum Liegt Hier Stroh

13. Magermilch Mambo

14. Nach Uns Die Grindflut

