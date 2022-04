Monosphere: exklusive Premiere des Livevideos „The Verdict – Live At Wanderlust Radialklang“

Die gesamte Livesession Monosphere Live At Wanderlust Radialklang erscheint am 20. Mai.

Tracklist:

1. The Disconnect

2. The Verdict

3. The Marionette

4. I Am In Conflict, Pt. II

The Verdict (Live At Wanderlust Radialklang) credits:

Lyrics von Kevin Ernst

Musik von Rodney Fuchs

Video von O.visions & Ramin Amir

Cover Artwork und Schnitt von Kevin Ernst

Mix & Master von Phil Kaase (The Mixing Mine)

Danke an Dave Kuhlmann & Hellseatic Open Air