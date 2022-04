Goldsmith: „Of Sound And Fury“ erscheint am 24.06.2022

20 Jahre nach dem letzten Album der legendären Thrasher von Blackend, kehrt Mastermind Michael Goldsmith zurück unter das Dach von MDD Records und damit auch musikalisch ein bisschen „back to the roots“.

Für das dritte Album, welches unter seinem eigenen Namen erscheint, hat Goldsmith sich mit erfahrenen Musikern der Szene verstärkt und liefert mit neuem Line-Up ein Album ab, welches stilistisch seine prägendsten musikalischen Erfahrungen miteinander verbindet. So ist Of Sound And Fury kein schlichtes klassisches Metal Album – dafür sind die Einflüsse des Classic Rock und Blues zu prägnant – und dennoch werden eingefleischte Fans unschwer die deutlichen Anleihen des Thrash Metal bzw. des unverkennbaren Stils von Blackend wiedererkennen, sei es in der ausgefeilten Gitarrenarbeit, den anspruchsvollen Soli oder einfach nur an Goldsmiths unverwechselbaren Vocals.

Of Sounds And Fury bietet kurzweiligen Rock mit einer mehr als deutlichen Hommage an seine eigene Thrash Metal Vergangenheit und wurde von Christoph Brandes, der selbst als Drummer zum aktuellen Line-Up gehört, in den szenebekannten Iguana Studios produziert, gemischt und gemastert. Of Sounds And Fury erscheint am 24. Juni. Eine erste Kostprobe gibt es schon bald!

http://goldsmithrocks.com/

https://www.facebook.com/Goldsmith.rock