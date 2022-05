Goldsmith: „Hero“ vom kommenden Album veröffentlicht

Am 24. Juni erscheint mit Of Sound And Fury das neue Album von Goldsmith, der Band um ex-Blackend Gitarrist und Sänger Michael Goldschmidt. Ab sofort gibts mit der Midtempo-Hymne Hero eine erste Kostprobe des neuen Materials im MDD YouTube-Kanal. Der Song ist dabei stellvertretend für den Mixup aus klassischem Rock und den unverkennbaren Metal Anleihen aus Goldschmidts Vergangenheit.

Of Sounds And Fury wurde von Christoph Brandes, der selbst als Drummer zum aktuellen Line-Up gehört, in den Iguana Studios produziert, gemischt und gemastert. Die finale Tracklist des Albums findet ihr anbei!

Die Tracklist findet ihr hier:

Mehr Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen:

Goldsmith – online:

http://goldsmithrocks.com/

https://www.facebook.com/Goldsmith.rock