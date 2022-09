Goldsmith: veröffentlichen „The Parade Of Euphoria“ Videoclip

Seit dem 24. Juni steht mit Of Sound And Fury das neue Album von Goldsmith, der Band um ex-Blackend Gitarrist und Sänger Michael Goldschmidt im Handel. Zusammen mit Christoph Brandes und Dominik Schweizer gibt’s von den Herren auf den acht Songs 40 Minuten lang eine Reise von den Metal Roots über Classic Rock bis hin zum Blues. Mit The Parade Of Euphoria gibt‘s ab sofort einen neuen Videoclip zu einem Song vom Longplayer, welcher darüber hinaus noch den einen oder anderen Ohrwurm vorzuweisen hat!

Links:

http://goldsmithrocks.com/

https://www.facebook.com/Goldsmith.rock