Engst: veröffentlichen neue Single / Video ‚Immer Noch Am Leben‘

Nachdem Engst innerhalb des jetzigen Jahres die längst überfälligen Tour-Shows gespielt und die Festivals in Verzückung versetzt haben, geht es motiviert in die Schlussphase … die letzten Nachholshows und Festivals warten auf ein positives und versöhnlich ausklingendes, wenn auch nicht immer einfaches, Jahr 2022.

Engst wären aber nicht Engst, wenn nicht der letzte Tropfen Schweiß und die Liebe zur Musik an die treue Fangemeinde vergossen worden wäre. Zu diesem Zweck möchte euch die Band für die letzte Runde dieses Jahres einladen und macht allen Fans noch ein Geschenk in Form einer brandneuen Single mit dem Titel Immer Noch Am Leben, mit den schönsten Erinnerungen der diesjährigen Bühnen-Aktivitäten.

Matthias Engst meint dazu:

„Die letzten zwei Jahre haben uns als Band fast in die Knie gezwungen. Durch die Pandemie und die daraus resultierenden Auflagen, war es fast unmöglich, ernsthaft an eine Zukunft als Musiker glauben zu können.

Wir wollen auch nicht verharmlosen wie drastisch es zeitweise um die Band, aber auch speziell um mich als Sänger stand. Mit jedem Tag, an dem die Hoffnung auf bessere Zeiten weiter in die Ferne rückte, rückten leider auch Depressionen Stück für Stück näher an mich heran.

Doch der Zusammenhalt innerhalb der Band, sowie der unglaubliche Support durch unsere Fans, hat uns am Leben gehalten und uns immer wieder neue Kraft geschenkt, so dass wir nun stärker als je zuvor auf den Bühnen stehen.

Immer Noch Am Leben ist ein Dankeschön an all die Menschen, die uns Kraft gegeben haben.“

Die vier Berliner Freunde können es kaum erwarten euch die neue Single zu präsentieren, sich schon bald in die Menge zu stürzen und die neue Welt tatsächlich wieder ein Stückchen schöner zu machen.

Hört euch die neue Single Immer Noch Am Leben jetzt hier an

Schöne Neue Sommer Tour 2022

Support: Herbst

18.11.22 Stuttgart, Im Wizemann

Tickets

Engst sind:

Matthias Engst – Gesang

Ramin Tehrani – Gitarre

Chris Wendel – Bass

Yuri Cernovolov – Schlagzeug

