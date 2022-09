Full Metal Cruise X Part II: erste Bands für die zweite Runde

Im nächsten Jahr geht die lauteste Kreuzfahrt Europas in die Zugabe: Weil die Full Metal Cruise X bereits nach wenigen Stunden ausverkauft war, startet im September 2023 unmittelbar im Anschluss an Teil Eins die Full Metal Cruise X Part II!

Für diese zweite Runde stehen nun die ersten Bands fest: Die Helden des Mittelalter-Rock, In Extremo, bleiben an Bord, ebenso die schwedischen Rap-Metal-Pioniere Clawfinger. Neu angekündigt sind die finnischen Power-Metaller Battle Beast und die kalifornischen Headbanger Night Demon, moderne Metal-Sounds kommen von Metalite aus Schweden und der deutschen Post-Hardcore-Truppe Annisokay, die so ihr ausgefallenes Engagement von der FMC IX nachholen können. Weitere Bestätigungen folgen.

In einem Statement kommentieren In Extremo ihre Bonusrunde: „Seit der allerersten Full Metal Cruise wissen wir: Die Shows an Bord und die ganze Reise sind immer etwas Besonderes. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir beim zweiten Teil der Full Metal Cruise X ebenfalls als Headliner dabei sein werden. Das gibt doppelten Wellengang!“

Die Full Metal Cruise X Part II wird von 20. bis 24. September 2023 auf See sein. Von Kiel aus startet die Kreuzfahrt zu ihrer viertägigen Reise über Kopenhagen, Oslo bis nach Hamburg. Weitere Informationen und Buchungsdetails stehen ab sofort unter www.full-metal-cruise.com zur Verfügung!

Metalheads – ob Noch-Landratte oder erfahrener ‚Cruisader‘ – können sich auf einen spannenden zweiten Törn freuen. Ahoi!