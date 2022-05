Full Metal Cruise IX vom 02.06.2022 bis 07.06.2022 (Vorbericht)

Eventname: Full Metal Cruise IX 2022

Bands: Hammerfall, Apocalyptica, Overkill, Kärbholz, Diamond Head, Satan, Eric Fish & Friends, Skyclad, Annisokay, Mundstuhl, Burning Witches, Cobra Spell, Insanity Alert, Mister Misery, Skyline, Motörizer, Bai Bang, Mr Irish Bastard und Frozen Crown

Das Schiff: Mein Schiff 3

Reise: Bremerhaven, Invergordon, Newcastle, Bremerhaven

Datum: 02.06. – 07.06.2022

Kosten: noch verfügbare Kabinen ab 1.599 € pro Person. Näheres unter www.tuicruises.com

Genre: Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Thrash Metal, Power Metal, Post Grunge, Glam Punk, Cow-Punk

Veranstalter: ICS Festival GmbH

Links: www.full-metal-cruise.com

http://www.tuicruises.com

http://www.ics-int.com

Die Vorbereitungen für die Full Metal Cruise IX vom 02.06.2022 bis 07.06.2022 von Bremerhaven über Invergordon und Newcastle nach Bremerhaven zurück, laufen in Richtung der Zielgeraden. In ca. drei Wochen sticht die Mein Schiff 3 mit allen unerschrockenen wie seetauglichen Headbangern an Bord in See. Für die sechstägige Reise hat der Veranstalter ICS Festival GmbH wieder ordentlich Programm aufgefahren und das mit weiteren Höhepunkten auf der Rundreise verknüpft. Auf insgesamt drei Bühnen und zahlreichen kleinen Bereichen präsentiert der Veranstalter auf der Mein Schiff 3 internationale sowie nationale Bands aus allen Metalgenres. Zudem wartet auf alle Besucher ein Rahmenprogramm mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musik-Workshops, welches weitere Höhepunkte für die jeweilige Seele ausspuckt. Selbstverständlich lädt die Tour auch einfach dazu ein, seine Annehmlichkeiten zu genießen. Das Pooldeck, die gut bestückten Bars sowie die umfangreichen Restaurants setzen weitere Maßstäbe. Die neunte Full Metal Cruise kann so ganz unbeschwert zu Wasser gehen. Noch verfügbare Kabinen können ab 1.599 € pro Person gebucht werden. Wenige Tickets liegen bei TUI Cruises für euch griffbereit, falls ihr noch spontan das Kreuzfahrtschiff entern möchtet.

Blicken wir einmal fix auf die musizierenden Gäste. Ganz vorne stehen die Schweden Hammerfall. Die Power Metal Heros werden für ordentlich Dampf im Kessel sorgen. Live ebenfalls nicht zu verachten sind Apocalyptica und die amerikanischen Thrash Metaller von Overkill. In der zweiten Reihe warten die Deutschen Kärbholz, die britische Heavy Metal Formation Diamond Head sowie Satan, die für gewaltigen Seegang sorgen können. Subway To Sally Frontmann Eric Fish hat mit seinen Eric Fish & Friends angeheuert. Heidnische Klänge servieren Skyclad, moderner geht es mit Annisokay zur Sache. Bei Mundstuhl dürften einige Augen vor Lachen eine Träne vergießen. Das ist noch nicht alles, des Weiteren bereichern folgende Acts das Line-Up: Burning Witches, Cobra Spell, Insanity Alert, Mister Misery, Skyline, Motörizer, Bai Bang, Mr Irish Bastard und Frozen Crown. Ihr habt Blut geleckt und noch genug Euro in der Reisekasse? Dann wartet nicht zu lange und ordert euch noch eure Koje.