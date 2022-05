Cancer Bats – Psychic Jail Break

Toronto hat mehr zu bieten als nur meine persönliche Lieblings Eishockey Mannschaft, die Maple Leafs, nämlich auch die Hardcore Combo Cancer Bats, die ihre Klänge mit Southern Rock Elementen aufwertet. Ihr neuestes Geschoss Psychic Jail Break stammt aus dem April dieses Jahres und wurde über Bat Skull Records produziert. In 38 Minuten sollen, müssen und dürfen es gleich elf Kompositionen richten. Das siebte Studioalbum stopft die Lücke, die seit dem pandemiebedingten kleinen Cut entstanden ist. Der Vorgänger The Spark That Moves wurde bereits 2018 herausgebracht, konnte jedoch die Charterfolge der Vorgänger in UK nicht bestätigen. 2021 verkündete Gründungsmitglied Scott Middleton seinen Rückzug aus der Band. Da steht wohl die wichtigste Frage im Raum: Was bringen die Bats ohne diese Führungspersönlichkeit auf den Silberling? Freche Momente mit diversen Dessert Rock gespickten Hooks wie bei Hammering On dürften ruhig öfter die Luft schneiden. Kräftig, aber nicht gewaltsam lassen Cancer Bats auf Psychic Jail Break zwar nicht locker, dennoch fehlen ihnen in vielen kleinen Augenblicken die zündenden Ideen, um noch gewaltiger die Ohren der Fans durchzublasen. Die satte Hardcore Nummer Crocodiles bringt da noch die meisten Pluspunkte in Stellung. Griffig, mit viel Power versehen und trotzdem nicht überheblich agierend, lassen die Nordamerikaner schnell die Puppen tanzen. Neben lockeren Nackenbrechern werden immer kernigere Stücke platziert, in denen es viel auf Liam Cormier, den letzten Gründer und Frontmann der Kanadier, ankommt. Es fehlen dafür Stücke wie die Single Pressure Mind, von denen Cancer Bats mehr von hätten auffahren dürfen. Das Meckern soll euch jedoch nicht herunterziehen, sondern eigentlich nur aufzeigen, dass der neue Output nicht ganz an die letzten Werke herankommt. Wenn sie einem treu geblieben sind, dann dem Faible für bunte Artworts. In diese Reihe kann Psychic Jail Break ohne Probleme springen. Live dürften einige der Tracks gut funktionieren, das gilt auch ganz im Allgemeinen für Cancer Bats, die auf jeder Bühne immer eine gute Performance abreißen und für mich mehr zünden als auf Platte.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Cancer Bats – Psychic Jail Break in unserem Time For Metal Release-Kalender.