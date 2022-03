Full Metal Cruise IX: Programm bekannt gegeben, begrenztes Kabinenkontingent jetzt erhältlich

Endlich ist es wieder so weit, Europas härteste Kreuzfahrt legt wieder ab! Vom 02.06.2022 bis 07.06.2022 findet die Full Metal Cruise IX auf der Mein Schiff 3 statt. Auf der Route von Bremerhaven über Invergordon und Newcastle nach Bremerhaven wird es wieder hart, laut & legendär!

Dafür sorgt wie gewohnt das musikalische Programm, folgende Bands werden die Mein Schiff 3 zum Beben bringen:

Apocalyptica

Overkill

Kärbholz

Satan

Diamond Head

Eric Fish & Friends

Skyclad

Mundstuhl

Burning Witches

Mr. Irish Bastard

Mister Misery

Motörizer

Insanity Alert

Weitere Künstler sowie ein prall gefülltes Rahmenprogramm folgen in Kürze. Nachdem allen Kunden der ursprünglich für September 2021 geplanten Reise ein Vorkaufsrecht für das neue Jahr eingeräumt wurde, gehen die restlichen Kabinen heute HIER in den freien Verkauf.

Tom Küppers, Projektleiter FMC kommentiert: „Ahoi, Cruisaders! Nach langem Warten heißt es wieder „Leinen los“, und genau wie die Besucher können wir es kaum erwarten, mit neuem Schiff wieder in See zu stechen. Besonders stolz macht uns, dass wir erneut ein hochklassiges musikalisches Programm an Bord präsentieren können, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein wird. Dass wir nun die restlichen Kabinen in den Verkauf geben, gibt vielen Fans nun erstmals die Möglichkeit selbst mit von der Partie zu sein. Deswegen: Schnell buchen, bevor alles ausverkauft ist!“

Das maritime Metal Event findet vom 02. bis 07. Juni 2022 stat. Die Reise beginnt und endet in Bremerhaven, von dort aus geht es Richtung Großbritannien. Den ersten Stopp legt die Mein Schiff 3 nach einem Seetag in Invergordon nahe den schottischen Highlands ein, von dort aus geht es nach Newcastle, der Geburtsstadt von AC/DC-Sänger Brian Johnson. Nach einem weiteren Tag auf See geht es zurück nach Deutschland.

Durchgeführt wird die Full Metal Cruise IX von der TUI Cruises und der Full Entertainment GmbH.

Die Full Entertainment GmbH hat sich die Konzeptionierung, Produktion und Durchführung von außergewöhnlichen Eventurlaub-Angeboten wie z.B. Full Metal Cruise und Full Metal Holiday – Destination Mallorca auf die Fahne geschrieben. Die Kombination aus Urlaub zusammen mit Live-Musik, großer Nähe zwischen Künstlern und Fans und einem umfangreichen, exklusiven Rahmenprogramm zeichnet diese Events aus. Die Full Entertainment GmbH gehört zum Netzwerk der Firma International Concert Service (ICS), die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch vielfältige Kompetenzen in allen relevanten Bereichen der Musik ein klar durchstrukturiertes Gesamtbild zu schaffen. Das Netzwerk besticht mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Festival- und Konzertveranstaltungen, Tourneebooking, Künstlerbetreuung, Label, Verlag, Vertrieb, Internetradio, Shop, Mailorder, Promotion, Reisen und Ticketing. Das Flagschiff vom ICS Network ist das Wacken Open Air, das größte Heavy Metal-Festival der Welt.