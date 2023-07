Humanity’s Last Breath & Signs Of The Swarm spielen mit Support am 20. 08. 2023 im Das Bett in Frankfurt

Am 20.08.2023 wird Das Bett in Frankfurt von Humanity’s Last Breath und Signs Of The Swarm verwüstet. Diese brutalen Metal-Acts werden von dem aufstrebenden Local Opener Monosphere unterstützt. Der Einlass öffnet um 19:00 Uhr, und pünktlich um 19:30 Uhr wird der Abend mit einer energiegeladenen Performance von Monosphere eröffnet. Danach geht es für Signs Of The Swarm auf die Bühne. Mit ihrem technisch anspruchsvollen Deathcore und den brutalen Growls werden sie die Zuhörer in eine andere Dimension der Härte transportieren.

Als Höhepunkt des Abends werden Humanity’s Last Breath das Publikum mit ihrer finsteren und erbarmungslosen Klängen überrollen. Die Schweden sind bekannt für ihre düstere Atmosphäre, tiefer abgestimmte Gitarrenriffs und knallharten Breakdowns. Ihr Auftritt wird zweifellos die Wände des Das Bett erzittern lassen. Der Vorverkauf für das Konzert der drei Bands beträgt 29,40 €.

Datum: 20. 08. 2023

Bands: Humanity’s Last Breath, Signs Of The Swarm, Monosphere

Ort: Das Bett, Frankfurt

Einlass: 19:00

Beginn: 19:30

Vorverkauf: 29,40 €