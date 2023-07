Hell Over Hammaburg 2024: bestätigen weitere Bands

Hallo allerseits,

anbei weitere Infos zum 10. Hell Over Hammaburg:

am 1. & 2. März 2024, Hamburg – Markthalle

Neu im Billing:

Meurtrières (F)

Trotz des internationalen Charakters unserer jährlichen kleinen Zusammenkunft hatten wir noch keine einzige Band von unseren französischen Nachbarn zu Gast. Es wird also höchste Zeit, dass sich dies ändert! Da trifft es sich gut, dass mit Ronde De Nuit eine echte Debütalbum-Perle des französischen Heavy Metal dieser Tage veröffentlicht wird. Man stelle sich bei den aus Lyon stammenden Meurtrières die alten Di’Anno/Clive Burr–Iron Maiden vor, kräftig durchgeschüttelt von französischem Kauz-Metal, verfeinert mit einer höchst originellen, mitreißenden Frauenstimme. Verpasst es besser nicht, dieses französische Epic & Old-School-Metal-Gebräu auf höchstem Niveau!

https://meurtrieres.bandcamp.com/album/ronde-de-nuit

Unru (D)

Zwar näherten sich Unru zu Beginn ihrer Bandgeschichte dem Black Metal aus der Crust/Punk/HC-Richtung an, aber gegenwärtig zaubert das Quintett derart riesengroßen, emotionalen und mit grimmigster Epik ausgestatteten Atmospheric Black Metal, dass man glatt denken könnte, diese Klangwelten hätten ihren Ursprung in Skandinavien oder im Nordwesten der USA. Mut zur monumentalen Überlänge mit doomigen Passagen und atmosphärischen Synth-Klängen sowie eine damit einhergehende inhaltliche tiefe Progressivität – und somit ein wunderbarer Farbtupfer fürs Hell Over Hammaburg!

www.facebook.com/unruband

Das bisherige Billing:

Eternal Champion (USA), Mare (NO), Sumerlands (USA), Kringa (A), Death Worship (CAN/D), Slingblade (S), Century (S), The Neptune Power Federation (OZ), The Night Eternal (D), Phantom Winter (D), Hysterese (D), Megaton Sword (CH), Hexer (D), Meurtrières (F), Unru (D)

Weitere Bands werden in Kürze bestätigt!

Vorverkauf:

Eventim:

https://www.eventim.de/eventseries/hell-over-hammaburg

Cudgel:

https://www.cudgel.de/produkt/ticket-hell-over-hammaburg-festival-2024/

Iron Bonehead:

https://shop.ironbonehead.de/de/tickets-misc-/29364-hell-over-hammaburg-festival-2024-ticket.html

Amor Fati:

https://shop.amor-fati-productions.de/de/11638-hell-over-hammaburg-2024-ticket

Van Records:

https://van-records.com/Kopie-von-Hell-Over-Hammaburg-Festival-2023-Ticket

sowie Remedy Records Hamburg und Plattenkiste Hamburg.