Dong Open Air 2023: bedankt sich für ein großartiges Wochenende

Liebe Freundinnen und Freunde des Dong Open Airs,

liebe Dong-Crew und Einsatzkräfte,

liebe Bands,

während wir noch daran arbeiten Mount Moshmore wieder in seinen Originalzustand zu versetzen, möchten wir doch schon die Möglichkeit nutzen Danke zu sagen!

Danke, dass ihr dem Call of the Mountain gefolgt seid und die Halde Norddeutschland mal wieder in den schönsten Ort verwandelt habt, den wir uns Mitte Juli vorstellen können! Danke, dass ihr friedlich und fröhlich wart, unseren Merchstand in absoluter Rekordzeit leer gekauft, miteinander gemosht, gebangt und gefeiert habt.

Hans Lazer Alien Slam haben sich fast an ihrem Proteinshake verschluckt, als sie gesehen haben, wie viele von euch in den frühsten Morgenstunden (immerhin 11:30 Uhr) zu ihrer Show gepilgert sind. Erinnerungslücke? Könnt ihr hier schließen.

Auch Saltatio Mortis und alle anderen Bands, die zum ersten Mal in den Genuss des Dong Publikums kommen durften, waren am Ende ebenso überzeugt von euch wie die Wiederholungstäter im Programm.

Egal ob zum ersten Mal auf dem Berg oder die diesjährigen Rekordhalter mit der fünften Dongshow – vielen Dank an alle Bands und Künstler, das Herzstück unseres Events! Ihr habt alles gegeben und das konnten wir spüren und hören. Die Erinnerungen an die Konzerte werden noch lange nachhallen.

Wir möchten uns auch beim Ordnungsamt und der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neukirchen-Vluyn, dem Malteser Hilfsdienst und dem Sanitätshaus Hodey und dem Belia Team bedanken. Nicht nur wir finden euch super, wir haben auch sehr viel positive Rückmeldungen vom Publikum zu euch bekommen!

Ein extra fettes Danke gilt unserer einzigartigen Crew, insbesondere (aber nicht ausschließlich) dem Heer der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Ihr habt echt alles gegeben und wir sind unglaublich stolz auf euch und das, was durch euch und eure Leidenschaft bewerkstelligt wird. Ohne Euch gäbe es kein Dong.

Wir räumen jetzt zu Ende auf, regenerieren ein bisschen und starten dann in die ersten Planungen für das nächste Dong, das vom 11. bis 13.07.2024 stattfinden wird!

Genießt noch ein paar Impressionen vom vergangenen Wochenende und freut euch aufs nächste Mal!

Mit großer Dankbarkeit

Euer Dong Team