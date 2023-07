Rockharz 2024: drei neue Highlights

Nach dem Rockharz ist vor dem Rockharz und nach den ersten Bands wurden nun schon die nächsten drei verkündet:

„Liebe Rockharzerinnen & Rockharzer,

wir sind sprachlos! Mehr als 10.000 Tickets sind bereits für das Rockharz Open Air 2024 bestellt worden. Heute ab 17:00 Uhr beginnt der freie Vorverkauf. Wenn das kein Grund ist, euch weitere Highlights für das kommende Jahr anzukündigen. Neu dabei sind:

Die legendären Amorphis.

Oomph!, die sich uns mit ihren neuen Sänger Der Schulz livehaftig zeigen wollen.

Und, last but not least, ein neues Flagschiff der schwedischen Melodic-Death-Szene, deren Besatzung bereits ein Versprechen für sich ist – The Halo Effect!“

Bands 2024:

Amorphis

D’Artagnan

Dirkschneider

Hammerfall

Hatebreed

Heldmaschine

Kreator

Lordi

Oomph!

Orden Ogan

Parasite Inc.

Rage

Schandmaul

Soilwork

The Halo Effect

Unearth

Unleash The Archers

Lest auch hier den ersten Teil unseres Berichts zum diesjährigen Rockharz. Morgen geht der nächste Teil online.