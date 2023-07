James Rivera’s Metal Wave: stellt Musikvideo zu Tears Tor Fears Cover Version von „Everybody Wants To Rule The World“ online

Von Helstar Front-Ikone James Rivera ins Leben gerufen, veröffentlichen James Rivera’s Metal Wave am 28. Juli 2023 ihr Cover Album New Wave Gone Metal über Massacre Records. Freut euch auf 10 dunkle, epische und euphorische Versionen von Songs einiger der größten Bands der New Wave/Dark Wave-Ära im Metal-Gewand!

Nachdem die Band erst kürzlich eine erste Single, ihre Heavy Metal Version zum Depeche Mode Klassiker Black Celebration, vorstellte, folgt nun ein neues Musikvideo zum Song Everybody Wants To Rule The World, im Original von Tears For Fears!

