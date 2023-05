Judas Priest: Rückkehr der britischen Heavy Metal-Legenden nach Deutschland

Die britischen Heavy Metal Legenden Judas Priest verkünden ihre Rückkehr nach Deutschland und kommen in geballter Heavy-Ladung mit den Special Guests Saxon (nur in Frankfurt & München) und Uriah Heep – mehr Power, mehr Heavy, mehr Metal geht nicht!

Eine der besten und am härtesten arbeitenden Metalbands, die bereits zu Lebzeiten ihren legendären Status gesichert haben, kündigen ihre Metal Masters 2024 Europatournee an und starten am 24. März 2024 in der Festhalle in Frankfurt am Main. Weitere Konzerte in Deutschland sind am 25. März in München/Olympiahalle und am 27. März in der Westfalenhalle in Dortmund.

Karten für die drei Konzerte in Deutschland sind ab Mittwoch, dem 31. Mai 2023 – 10.00 Uhr im exklusiven Online-Presale der Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, dem 2. Juni 2023 – 10:00 Uhr.

Judas Priest wurden 2022 in die Rock’n’Roll Hall Of Fame aufgenommen, nachdem sie im letzten Jahr auch ihr 50. Bandjubiläum mit einer Welttour gefeiert haben.

2023 nutzt die Band, um an ihrem neuen Studioalbum zu arbeiten, welches im Frühjahr 2024 veröffentlicht wird. Und dann geht es bereits wieder auf große Tour mit dem Start in Deutschland, Europa und dann in die USA.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Judas Priest zu Recht die Krone als eine der größten und besten britischen Bands trägt und über 50 Jahre erfolgreich war und noch immer ist.