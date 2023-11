Graspop Metal Meeting: Scorpions und Machine Head an der Spitze des Programms für 2024

Mit Scorpions und Machine Head ergänzen wir das Line-up des #GMM24 um die Headliner für Sonntag. Zusammen mit Tool, Five Finger Death Punch, Judas Priest, Bring Me the Horizon und Avenged Sevenfold werden sie im Juni 2024 Dessel belagern. Die Scorpions werden am Sonntag, 23. Juni, die Südbühne abschließen, am selben Abend werden Machine Head die Nordbühne headlinen. Weitere Bestätigungen für das Graspop Metal Meeting 2024 werden bald folgen!

Die Scorpions treten in diesem Jahr zum fünften Mal beim GMM auf. Bei ihrem letzten Auftritt auf dem GMM22 haben die deutschen Hardrock-Ikonen bewiesen, dass sie nach 60 Jahren des Rockens noch immer nicht müde geworden sind und ein hitverdächtiges Set mit Rock You Like A Hurricane, The Zoo und Wind Of Change abliefern, um nur einige zu nennen. Ihr 19. Album, Rock Believer, erschien 2022.

Letzten Sommer kehrten Machine Head zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt nach Dessel zurück, um am Freitag unsere Südbühne zu headlinen. Nächstes Jahr sind Robb Flynn & Co. am Sonntag, den 23. Juni, wieder dabei, um unsere Nordbühne und #GMM24 abzuschließen. Wieder einmal werden Tausende von heiseren Kehlen die Freiheit mit einer Schrotflinte über die Dessel-Ebene schallen lassen!

Bestellt euch eure Tickets für das GMM 2024 am 25. November 2023 ab 10 Uhr über Ticketmaster.

