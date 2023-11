Robse: kehrt mit epischer Power und Debütalbum zurück

Der langjährige Frontmann sowie Partygarant der Epic-Metal-Band Equilibrium meldet sich nach seinem Ausstieg mit einer neuen Band und einem wahrhaft gewaltigen Feuerwerk an Energie und bombastischen Songs zurück. Hinter dem Brandenburger Hünen, Robert-Martin Dahn, besser bekannt als Robse, verbirgt sich nicht nur seine neue gleichnamige Band, sondern auch eine gewaltige Vision.

Bereits im Mai 2024 wird die Band Robse ihr Debütalbum präsentieren: Harlekin Und Krieger markiert das erste eigene Album der Gruppe und zeitgleich den beeindruckenden Meilenstein als Robses 30. Werk in seiner Diskografie.

Dass der Sänger sich nicht zur Ruhe setzt, kam für seine treuen Fans weltweit keineswegs überraschend. Seit 1994 ist er ein unermüdlicher Musiker, der seine Leidenschaft für den Metal mit brachialem Gesang zum Ausdruck bringt. Seine Bühnenpräsenz und Karriere haben ihn auf unzählige Konzerte in Amerika, Mexiko, China, Japan, Kolumbien und ganz Europa und auf Festivals wie das weltbekannte Wacken Open Air, Hellfest, Graspop Festival und Summer Breeze Open-Air geführt. Mit insgesamt über 20 Charteinträgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie mit 18 Gastgesangsauftritten für Bands wie Hämatom, Lord Of The Lost, Atrocity und Crematory hat Robse sich als nicht wegzudenkender Sänger der Szene erwiesen.

Bei der Auswahl seiner Weggefährten für Robse galt dieselbe sorgfältige Selektion wie bei der Entscheidung für seine Plattenfirma Reaper Entertainment – es kamen nur die Besten und Treuesten der Szene in Frage: Die Besetzung umfasst die Gitarren-Profis Dennis „Blaze“ Baron und Oliver Hey von Final Depravity, den Orkan-schnellen Drummer Marius Berendsen von Mallevs Maleficarvm, und den fiesen Bass von Marco Paulzen von Once.

Auf dem Debütalbum spiegelt sich die Liebe der passionierten Musiker zum harten Metal mit einer Fülle von intensiven Melodien wider. Die Songs vereinen den Bombast von Robses alter Band Equilibrium mit Einflüssen von In Flames, Immortal, Amon Amarth und garantieren natürlich auch einige mitreißende Partyhits, die die Stimmung auf jedem Festival anheizen werden.

Der Neustart mit Robse ist ein Grund zur Freude für die Metal-Gemeinde. Harlekin Und Krieger verspricht volle Energie, Leidenschaft und epische Songs, die 2024 erstmals auf den bekanntesten deutschen Festivals Premiere feiern.

Robse sind:

Robert-Martin Dahn – Gesang

Dennis „Blaze“ Baron – Gitarre

Oliver Hey – Gitarre

Marius Berendsen – Schlagzeug

Marco Paulzen – Bass

