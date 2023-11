Triumph Of Death: veröffentlichen neues „Messiah“ Video

Hellhammers Messiah stammt aus der frühesten Zusammenarbeit zwischen Bandgründer Tom Gabriel Warrior und seinem damals neuen Freund (und zukünftigen Hellhammer-Bassisten) Martin Eric Ain Ende 1983. Während Warrior die Musik schuf, schrieben Ain und Warrior gemeinsam die Texte. Der Song spiegelt die ständige Vorahnung einer Generation vor einer drohenden, nuklearen Eskalation in Westeuropa während des Kalten Krieges wider. Und ist daher heute genauso aktuell wie damals.

Das neue Triumph Of Death Video zu Messiah stammt aus dem Livealbum der Band, Resurrection Of The Flesh, der Clip wurde während ihres Konzertes auf dem Dark Easter Metal Meeting in München im April 2023 gedreht.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: