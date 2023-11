Noturnall: erobern den Globus mit neuer Video-Single und der internationalen Veröffentlichung ihres Albums „Cosmic Redemption”

Ein brasilianischer Sturm rast glorreich auf die Welt zu – und Noturnall ist das Herzstück des Tornados! Die lebendige Band ist für ihre rastlosen Tourneen durch internationale Gefilde und ihre originellen Bühnenauftritte bekannt. Zwischen melodischer, grooviger und beeindruckend dynamischer Musik hin und her pendelnd, zeigen Noturnall ein hohes Niveau an ihren Instrumenten und bewegen sich in der Nähe des Sounds von Angra und Symphony X – wenn auch in einer schwereren Verpackung.

Unzählige prominente Musiker der Metal-Gemeinde haben schon mit dieser ungezähmten brasilianischen Kraft zusammengearbeitet: Michael Kiske (Helloween, Unisonic), Mike Portnoy, James Labrie (Dream Theater), Russell Allen (Symphony X, Adrenaline Mob), Michael Romeo (Symphony X) und andere. Zu den unzähligen Bühnenmanövern, die das Publikum bereits zu sehen bekam, gehörten sich um 360 Grad drehende Drums, die sich komplett auf den Kopf stellten, exotische Pole Dancer in Zombiekostümen und eine Zaubershow, die von einem professionellen Magier geleitet wurde. Was das Spektakel abrundet: Die Band ist bekannt für eruptive Bühnenpräsentation, Stagedives, Moshpits, Powerslides und einen unverkennbaren Plastikball, mit dem das Publikum während der Show spielen kann. Und es kommt noch besser: Fans, die die Liveshows lieben, können all dies in der Tasche mit nach Hause nehmen, denn Noturnall sind einer der wenigen Acts, die ihre Konzerte auf DVD zur Verfügung stellen – eine fanexklusive Scheibe, die es vorerst nur bei ihren Shows zu kaufen gibt. Aktuell befinden sich Noturnall auf einer Welttournee, an deren Ende die Band in über 100 Städten und 20 Ländern auf 5 Kontinenten gespielt haben wird.

Und: Noturnall haben noch ein weiteres Ass im Ärmel. Sie werden mit niemand Geringerem als Paul Di’Anno (Ex-Iron Maiden) auf dem Weg von Europa nach Australien die Bühnen rocken! Di’Anno hat in seinem Leben eine Achterbahnfahrt von Rückschlägen hinter sich, aber die unglaubliche Liebe zum Metal hat die Brasilianer stets mit ihm verbunden, während die internationale Community ihm geholfen hat, wieder auf Spur zu kommen. Ganz klar: Dieser Winter wird sicherlich mit erstklassigen Bühnenauftritten von Noturnall und Di’Anno gefüllt sein.

Vorab sind Noturnall schon jetzt bereit, die Fans mit der neuen Video-Single Shallow Grave aus dem kommenden internationalen Release ihres Albums Cosmic Redemption noch mehr zu begeistern. Glücklicherweise entpuppte sich das Stück als absoluter Publikumsliebling, bevor es fast nicht auf dem Album gelandet wäre. Hinter den Kulissen dieser Komposition verbirgt sich eine tragische Geschichte, wie die Band erklärt: „Shallow Grave handelt von den Kämpfen der Künstlerseelen und missbräuchlichen Beziehungen, in denen man alles für seine Kunst gibt und sehr wenig zurückbekommt, und am Ende wahrscheinlich vergessen und in einem nichtssagenden Grab bestattet wird.“

In einer malerischen Höhle erzählt das Video eine kraftvolle Geschichte, die von Gitarrenvirtuosität, einem gewaltigen Schlagzeugsound und traditionellem Heavy-Metal-Riffing geprägt ist. Während sich das Drama entfaltet, wechselt der Gesang von einer sanften Sehnsucht zu einer charismatischen Rock-Röhre. Noturnall haben mit ihrem längsten Song einen ihrer Favoriten ausgewählt und verraten: „Wir hatten eine fantastische Zeit, dieses Video an einem Ort namens Caverna do Diabo zu drehen, was übersetzt ‚Die Höhle des Teufels‘ bedeutet, – eine atemberaubende und jenseitige Umgebung mit hoher Luftfeuchte und Fledermäusen, die ständig über unsere Köpfe flogen.“

Die internationale Veröffentlichung von Cosmic Redemption markiert für Noturnall den Weg in den globalen Metal. Die 13 grandiosen Tracks auf der CD, unter anderem mit namhaften Künstlern wie James LaBrie und Mike Portnoy (Dream Theater), beschäftigen sich mit den kosmischen Wendungen, die die Welt nimmt – sowohl auf der Mikroebene als Schlacht des Einzelnen als auch auf der Makroebene in Form von Korruption und Kämpfen in der Gesellschaft. Der Begriff Cosmic Redemption (kosmische Erlösung) steht für das Ziel eines jeden Menschen, als Person zu wachsen und die Welt als einen besseren Ort zu verlassen als man sie vorgefunden hat. Das Album wurde während der erschütternden Zeit der Pandemie geschrieben und motivierte die Bandmitglieder zum Weitermachen. Cosmic Redemption ist ab jetzt überall digital erhältlich; die CD wird am 24. November veröffentlicht.

Sichere dir dein Exemplar von Noturnalls Cosmic Redemption jetzt unter: https://orcd.co/cosmic_redemption

Trackliste CD Cosmic Redemption:

1. Try Harder

2. Reset The Game

3. Lie To You

4. Shallow Grave

5. Shadows (Walking Through) (feat. Orchestra by Michael Romeo)

6. Cosmic Redemption

7. Scream! For!! Me!!! (feat. Mike Portnoy)

8. O Tempo Não Para (feat. Ney Matogrosso)

9. Take Control (feat. David Ellefson)

10. The Great Filter

11. Never Again (Bonus Track)

12. Hey! (Live Bonus Track feat. James LaBrie)*

13. Scream! For!! Me!!! (Live Bonus Track feat. Mike Portnoy)*

*Das digitale Release beinhaltet stattdessen den Bonus-Track Shallow Grave (Edit)

Über Noturnall

Noturnall. Das ist der Name der jungen Gruppe, die sich in weniger als 10 Jahren als eine der größten und wichtigsten Bands in der brasilianischen Heavy-Metal-Geschichte etabliert hat.

In ihrer kurzen, aber intensiven Geschichte, die 2014 begann, kamen einige Legenden der brasilianischen Metalszene zusammen, die vorher ihre Spuren bereits bei weltweit bekannten Bands wie Shaman, Angra und Project46 hinterlassen hatten. Im Line-up befindet sich auch der meisterhafte nordamerikanische Gitarrist Mike Orlando, der mit Adrenaline Mob Hunderttausende von Alben verkaufte und vom Guitar Player Magazine in die Top 100 der besten Gitarristen aller Zeiten und in die Top 10 der Superstars des Jahres 2008 gewählt wurde.

Ikonische Konzerte, spektakuläre Tourneen, mitreißende Musikvideos und Gastauftritte von Heavy-Metal-Legenden aus aller Welt, wie Michael Kiske (Helloween, Unisonic), Mike Portnoy, James LaBrie (Dream Theater), Russell Allen (Symphony X, Adrenaline Mob), Michael Romeo (Symphony X), Edu Falaschi und anderen, festigten Noturnall als wahres Juwel des brasilianischen Heavy Metal.

Im Jahr 2022, nach fast 2 Jahren Bühnenabstinenz, begann die Band das Jahr mit einem nostalgischen Konzert im SESC 24 de Maio, wo sie klassische Songs präsentierte. Außerdem veröffentlichten Noturnall ihr viertes Studioalbum mit dem Titel Cosmic Redemption, auf dem die Band in Bestform zu hören ist – und mir ihr ganz besondere Gäste: Gitarrist Marty Friedman und Bassist David Ellefson (beide ehemalige Megadeth), der Gründungsgitarrist von Symphony X Michael Romeo, der international bekannte Prog-Metal-Schlagzeuger Mike Portnoy (Dream Theater, The Winery Dogs, Sons Of Apollo), der zuvor mit der Band auf Tournee war und im Video zur Single Scream! For!! Me!!! auftrat, sowie die brasilianische MPB-Legende Ney Matogrosso.

Bereits bestätigte Tourdaten 2023 + 2024

EU + UK 2023

21.11. – Newcastle, Trillians Rock Bar, UK

22.11. – Edinburg, Bannerman’s, UK

23.11 – Edinburg, Bannerman’s, UK

24.11. – Troon, Winterstorm Festival, UK

25.11. – Bradford, Nightrain, UK

26.11. – Blackpool, The Waterloo Music Bar, UK

27.11 – Crumlin, The Patriot, UK

28.11. – Crumlin, The Patriot, UK

29.11. – London, Underworld, UK

01.12. – Weston Super Mare, The Electric Banana, UK

02.12. – Athens, Gagarin 205, Griechenland

03.12. – Thessaloniki, Principal Club Theater, Griechenland

05.12. – Diest, Hell, Belgien

08.12. – Doetinchem, Café de Engelenbak, Niederlande

09.12. – TBC, Deutschland

10.12. – TBC, Deutschland

11.12. – TBC, Schweiz

13.12. – Padova, Hall, Italien

15. 12. – Caselette, Civico 25, Italien

16. 12. – TBC, Frankreich

Australien 2024

16.01. – Perth, Australien

17.01. – Hindmarsh, The Gov, Australien

18.01. – Brisbane, The Zoo, Australien

19.01. – Saint Kilda, Prince Bandroom, Australien

20.01. – Sydney, Australien

Lateinamerika 2024

27.01. – São Paulo, Brasilien

28.01. – Sorocaba, Brasilien

30.01. – Curitiba, Brasilien

31.01. – Pomerode, Brasilien

01.02. – Criciuma, Brasilien

03.02. – Porto Alegre, Brasilien

04.02. – Pelotas, Brasilien

06.02. – Santa Maria, Brasilien

07.02. – Caxias do Sul, Brasilien

09.02. – Chapecó, Brasilien

10.02. – Cascavel, Brasilien

11.02. – Londrina, Brasilien

13.02. – Bauru, Brasilien

14.02. – Presidente Prudente, Brasilien

16.02. – Araçatuba, Brasilien

17.02. – S. J. Rio Preto, Brasilien

18.02. – Uberaba, Brasilien

20.02. – Goiânia, Brasilien

21.02. – Brasília, Brasilien

23.02. – Palmas, Brasilien

25.02. – Imperatriz, Brasilien

27.02. – Teresina, Brasilien

02.03. – Fortaleza, Brasilien

03.03. – Mossoró, Brasilien

05.03. – Natal, Brasilien

06.03. – João Pessoa, Brasilien

07.03. – Campina Grande, Brasilien

09.03. – Recife, Brasilien

10.03. – Maceió, Brasilien

11.03. – Aracaju, Brasilien

13.03. – Salvador, Brasilien

15.03. – Vitória da Conquista, Brasilien

17.03. – Montes Claros, Brasilien

19.03. – Governador Valadares, Brasilien

21.03. – Vitória, Brasilien

22.03. – Campos, Brasilien

23.03. – Rio de Janeiro, Brasilien

25.03. – Barbacena, Brasilien

26.03. – Belo Horizonte, Brasilien

27.03. – Poços de Caldas, Brasilien

29.03. – Franca, Brasilien

30.03. – Ribeirão Preto, Brasilien

31.03. – São Carlos, Brasilien

02.04. – Campinas, Brasilien

03.04. – S.J. dos Campos, Brasilien

Weitere Daten werden bald bekannt gegeben

Bleibe hier zu allen Tourdaten-Updates auf dem Laufenden: https://www.bandsintown.com/a/11390720-noturnall

https://noturnall.com.br/en/

https://www.instagram.com/noturnall/

https://www.facebook.com/noturnallband