Marc Hudson: explosives Solo-Debüt vom DragonForce Sänger

Nach 12 Jahren bei DragonForce präsentiert Sänger Marc Hudson sein erstes Soloalbum Starbound Stories, das am 25. August 2023 über Napalm Records erscheint. Starbound Stories ist ein packendes Anime-inspiriertes Power Metal-Abenteuer mit Einflüssen von japanischer Musik und Videospiel-Soundtracks, die der Sänger gemeinsam mit einer Vielzahl von bemerkenswerten Gästen umsetzt.

Das instrumentale As The Twilight Met The Sea eröffnet die phantasievollen Klanglandschaften des Albums und wird von Samurai Metal-Meister Ryoji Shinomoto (RYUJIN, früher bekannt als Gyze) auf traditionellen japanischen Instrumenten begleitet. Shinomoto steuert seine Stimme außerdem auf dem Track Freedom Heart bei, der auch ein Solo des Gitarrenvirtuosen Syu (Galneryus) enthält. Auf der explosive Power Metal-Hymne Dracula X steuert Jacky Vincent (ex-Falling In Reverse, ex-Cry Venom) einen Gitarrensolo bei und der Gastgesang kommt von Adrienne Cowan (Seven Spires). Das emotionale Stück Stars wird von der klassisch ausgebildeten Violinistin Mia Asano mit einer elektrischen Violine untermalt. Das energetische The Siren wird von einer abwechslungsreichen Melodie und balladenähnlichem Gesang angeführt, während Astralive einen eingängigen Refrain mit schnellem Drumming, fesselnder Gitarrenarbeit, Keyboard-Elemente und einem ausgefeilten Power Metal-Gesang verbindet, der nach den Sternen greift. Swansong beginnt mit einem Keyboard-Intro, das aus einem Filmsoundtrack stammen könnte. Gemeinsam mit sentimentalem Gesang wird das Lied zu einer vollwertigen Power Metal-Ballade, die mit vielen Effekten, die die magische Atmosphäre weiter verstärken aufwartet. Steve Terreberry, auf YouTube bekannt als Stevie T. (3,32 Mio. Abonnenten), spielt ein Gitarrensolo auf Call Of The Martyrs und wird von dem Prog-Gitarristen Galen Stapley (Azure) begleitet. Stapley liefert auch ein Solo auf dem folgenden Titeltrack Starbound Stories. One More Sight Of The Sun With You wird auf Japanisch gesungen und bleibt den Hauptthemen des Albums treu.

Marc Hudsons Debüt-Soloalbum ist ein herausragendes musikalisches Abenteuer, das zwischen Power Metal, Videospiel-Soundtracks, japanischer Musik und sogar Pop-Einflüssen balanciert und von virtuosen Musikern eingespielt wurde!

Starbound Stories Tracklist:

1. As The Twilight Met The Sea (feat. Ryoji Shinomoto (Gyze))

2. Freedom Heart (feat. Ryoji Shinomoto (Gyze), Syu)

3. Dracula X! (feat. Jacky Vincent, Adrienne Cowan)

4. Stars (feat. Mia Asano)

5. The Siren

6. Astralive

7. Swansong

8. Call Of The Martyrs (feat. Galen Stapley, Stevie T.)

9. Starbound Stories (feat. Galen Stapley)

10. One More Sight Of The Sun With You

Marc Hudson sind:

Marc Hudson – Vocals, Guitar, Backing vocals

Shaz D – Keyboards

Frédéric Leclercq – Guitars, Bass

Rich Smith – Drums

