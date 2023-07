Phantom Bay: kündigen mit „Collective Decline“ ihre EP „Underground“ an

Die Hardcore-Punk-Band Phantom Bay kündigt mit der Single Collective Decline ihre neue EP Underground für den 8. September auf KROD Records an. Der Song handelt vom Hadern mit dem Weltgeschehen und der simultan einhergehenden Ohnmacht, um selbst Teil einer grundlegenden Veränderung zu werden.

Die Welt befindet sich an einem schrecklichen Ort, das ist jedem klar, und niemand unternimmt etwas dagegen. Phantom Bay liefern mit ihrem gefühlvollen Hardcore lediglich den Soundtrack zu dieser Erkenntnis. Die Band wurde 2020 in Bremen gegründet und ihre Mitglieder sind tief in der Punk-Szene verwurzelt, nachdem sie ihre Erfahrungen in zahlreichen früheren Projekten gesammelt haben. Der Sound von Phantom Bay zieht Einflüsse aus dem gesamten Spektrum der Punk-Musik, mit Anklängen an den Hardcore der 80er Jahre aus Washington D.C., Emo der 90er Jahre und melodischen Hardcore der 00er Jahre, ohne dabei Kompromisse bei der melodischen Qualität einzugehen.

Collective Decline handelt davon, im Widerspruch mit der Entwicklung der Weltlage zu stehen, sich aber zu klein und gelähmt zu fühlen, um Veränderungen herbeizuführen. Es ist ein Song, der das Gefühl zelebriert, ein kleines Rädchen im Getriebe zu sein und zu erkennen, dass diese Welt zur Hölle gehen wird, egal was man tut.

Auf ihrer nuancierten EP Underground liefern Phantom Bay ein kohärentes Songwriting und scharfe Hooks. Vom riffgeladenen Opener Airtight über die groovigen Lead-Single Ends Meet bis hin zum hymnischen Abschluss Collective Decline zeigt die Band, wie vielseitig eine Punk-EP im Jahr 2023 klingen kann.

Textlich gesehen ist Underground eine Reflexion über den aktuellen Zustand der Welt, betrachtet durch das Prisma des durchschnittlichen, doom-scrollenden, gut situierten Millennials. „Es fühlt sich an, als ob wir uns auf einer absteigenden Bahn befinden, auf der die westlichen Gesellschaften zum Verfall verurteilt sind. Mein gesamter Social-Media-Feed sagt mir, dass diese Welt zur Hölle geht. Kein Wunder, dass die Menschen zu primitiverem, rassistischem, gierigem, ungeduldigem und rücksichtslosem Verhalten zurückkehren. Ich neige dazu, all das aufzusaugen, bis ich es nicht mehr kann. Das Schreiben von Musik ist meine Art, damit umzugehen, es ist Therapie“, äußert sich Sänger und Gitarrist Michael Hanser.

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums im Jahr 2022 tourten Phantom Bay durch Deutschland mit den LA-Punks Militarie Gun und eröffnete kürzlich in Berlin für Schwergewichte des Hardcore Turnstile. Nach ihrem Live-Debüt in Großbritannien beim Manchester Punk Fest wird die Band im Herbst auf dem legendären Fest in Gainesville, FL (USA) auftreten.

Underground erscheint am 8. September 2023 über KROD Record und ist ab sofort hier vorbestellbar. Am 15. September 2023 spielen Phantom Bay ihre Releaseshow im BDP Haus in Bremen.