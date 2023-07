Somnuri: veröffentlichen Single und Video zu „Paramnesia“ zum kommenden Album

Das Sludge Metal Trio Somnuri aus Brooklyn veröffentlicht die nächste Singleauskopplung Paramnesia samt Video. Die bereits dritte Single verkürzt die Wartezeit auf das kommende Album Desiderium, welches am kommenden Freitag den 21 Juli über MNRK Heavy erscheint.

„Paramnesia behandelt das Wiederfinden seiner Selbst durch das Reisen und Rückblicken in verzerrte Erinnerungen. Auf unserem kommenden Album Desiderium erkunden wir auch die Idee mehrere Leben gleichzeitig zu Leben und das Trennen von Realität und Illusion. An sich ist Paramnesia auch instrumental ein starker Song, der mir live auch super Spaß macht“, so Drummer und Produzent Phil SanGiacomo.

Gitarrist und Sänger Justin Sherrell fügt hinzu: „Der Song ist dieser eine der ein bisschen heftigere und böse Riffs hat. Das merkt man auch an der Reaktion der Leute, wenn wir Paramnesia spielen. Das Video hat Susan Hunt gedreht und wirkt wie eine konstante Halluzination mit großartiger Repräsentation was der Song bedeutet. Und ehrlich, wer hätte keinen Bock auf eine apokalyptische Szene am Strand?“

Nach den letzten beiden Alben hat die Band hart und intensiv an neuen Riffs und Songs gearbeitet. Das Ergebnis davon ist Desiderium. Aufgenommen wurde das Album in dem Silver Cord Studios, welches auch der Arbeitsplatz von Gojira ist. Gemischt von Justin Mantooth in den Westend Studios und gemastert von Brad Boatright bei Audiosiege Mastering, ist Desiderium eine echte Reise durch die schwarzen Löcher der schweren Soundwelt. Die Platte verspricht Tempowechsel und Vielseitigkeit im Sound. Sherrells Stimme ist wahnsinnig vielseitig und kann sowohl gefühlvolle cleane Vocals als auch grimmige Schreie liefern. Sie ist der perfekte Kontrast zu den Instrumenten der Band, die ein Band zwischen Sludge, Grunge, Psych-Rock und mehr weben. All das führt zu etwas wie Alice In Chains, wenn sie sich auf Acid einlassen und voll auf die Tube drücken wollen.

Die Band begrüßt außerdem den neuen Gitarristen Chris Drapeau, welcher ab sofort mit auf Tour Desiderium live performen wird.

Songs wie Paramnesia kommen wie eine schlammige Abrissbirne daher und erinnern in ihren stärksten Momenten an Eyehategod und Crowbar. Anstelle von Moshparts zieht sich die Band zurück und lässt Sherrell ein paar cleane Vocals einstreuen, bevor sie wieder voll angreift.