Somnuri: veröffentlichen neue Single „Death Is The Beginning“ samt Visualizer zum neuen Album „Desiderium“

Das Sludge Metal Trio Somnuri aus Brooklyn, New York, veröffentlicht ihre nächste Singleauskopplung Death Is The Beginning samt Visualizer. Die spannende Hymne dient als Opener für das bereits dritte Album der Band Desiderium, welches am 21. Juli über MNRK Heavy erscheint!

„Death Is The Beginning ist der erste Song, den wir für das Album aufgenommen haben. Weil dieser die richtige Energie und Ton angibt, haben wir uns schnell entschieden den Song als Albumopener zu nehmen“, so Drummer und Produzent Phil SanGiacomo.

Gitarrist und Sänger Justin Sherrell fügt hinzu: „Inhaltlich geht es um das, was auf diesem Album generell sehr präsent ist, nämlich das Gefühl mehrere Leben oder Realitäten zu durchleben. Um genau zu sein geht’s auch um die Idee von wiederkehrenden Härten und die zyklische Natur von Leben und Tod“.

Somnuri halten sich nicht an der Oberfläche fest. Der Heavy Metal der Band stapft von Genre zu Genre mit der Inbrunst und dem Selbstvertrauen einer Band, die bereit ist, die Schwellen zu allem Wahrnehmbaren und Möglichen zu überschreiten. Die Band, bestehend aus Lead-Gitarrist und Sänger Justin Sherrell, Schlagzeuger Phil SanGiancomo und Bassist Mike G, hat sich die Aufmerksamkeit von Magazinen wie Revolver Magazine, BrooklynVegan, MetalSucks, MetalHammer und anderen verdient und ihr neuestes Werk ist ein wahrer Beweis für die unersättliche Arbeitsmoral der Band, die sie als einen der aufregendsten aufstrebenden Acts des Heavy Metal zementiert.

Aufgenommen in den Gojira Silver Cord Studios, abgemischt von Justin Mantooth in den Westend Studios und gemastert von Brad Boatright bei Audiosiege Mastering, bewegt sich die Band auf Desiderium nahtlos durch eine Vielzahl von Tempi und Klängen und gibt einigen ausgetretenen Pfaden neue Wege vor. Songs wie Paramnesia kommen wie eine schlammige Abrissbirne daher und erinnern in ihren stärksten Momenten an Eyehategod und Crowbar. Anstelle von Moshparts zieht sich die Band zurück und lässt Sherrell ein paar cleane Vocals einstreuen, bevor sie wieder voll angreift. Sherrells Stimme ist wahnsinnig vielseitig und kann sowohl gefühlvolle cleane Vocals als auch grimmige Schreie liefern. Sie ist der perfekte Kontrast zu den Instrumenten der Band, die ein Band zwischen Sludge, Grunge, Psych-Rock und mehr weben. All das führt zu etwas wie Alice In Chains, wenn sie sich auf Acid einlassen und voll auf die Tube drücken wollen.

Somnuris Wechsel von einem Genre zum anderen funktioniert gut, ähnlich wie ein Fiebertraum aus Klängen. Die lyrischen Themen des Albums entstanden, als Sherell eine Reihe von Träumen hatte, in denen er eine Vielzahl unterschiedlicher Leben und Realitäten lebte. Diese Träume endeten damit, dass Sherrell Zeuge eines Selbstmordes wurde, der sowohl ein tragisches Ende als auch einen seltsamen Neuanfang darstellte. „Befand ich mich in einem Traumzustand und erlebte die Realität eines anderen Menschen? Oder verließ ich nur meinen Kokon, um ein neues Leben zu beginnen“, fragt sich Sherell. Der Traum blieb bei Sherell hängen und prägte den Titel des Albums, der als Gefühl von Verlust oder Trauer über etwas Verlorenes definiert ist.

Die Fülle an Ideen und Klangwelten macht Somnuris Desiderium zu einem Prisma aus Tönen. Jeder Song ist eine Verschmelzung dessen, was Rock kinetisch macht, und schlägt eine Brücke zwischen Acts wie Helmet, Karp, Handsome und Quicksand und den klanglichen Reisen von Isis oder Jesu. Es ist dieser Forscherdrang, der Somnuri zu dem macht, was sie sind: eine aufstrebende Band, die sich von keinem Etikett oder einer Beschreibung einschränken lässt.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Desiderium präsentiert die Band ein Video zur ersten Single What A Way To Go des Albums.

„What A Way To Go ist ein antiautoritärer Tritt in die Fresse“, erklärt SanGiacomo den Track. „Bei all der Korruption in der Welt hat man manchmal das Gefühl, lebendig begraben zu werden, und der Song entstand bei dem Versuch, dieser Frustration Luft zu machen. Er ist direkt und eindringlich, mit weniger Drehungen und Wendungen als manches andere Material von uns.“

Und Sherrell fügt hinzu: „Susan Hunt, die bei dem Video Regie geführt hat, hat die Bilder perfekt eingefangen, zusammen mit dem Gefühl, gejagt und überwacht zu werden. Dies ist die erste Single aus unserem neuen Album Desiderium, und wir könnten nicht aufgeregter sein, damit den Ton anzugeben und die Leute wissen zu lassen, welche Art von Energie sie dieses Mal erwarten können. Das Album ist der Höhepunkt unseres bisherigen Sounds und wir können es kaum erwarten, es zu veröffentlichen.“

Somnuri sind:

Justin Sherrell – Guitar, Vocals

Phil Sangiacomo – Drums

Mike G – Bass

