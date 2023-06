Epica: spielen diesen Sommer diverse Festivals

Nachdem sie vor Kurzem als direkte Unterstützung für Metallica bei zwei spektakulären Shows in Paris und Hamburg aufgetreten sind, kehren die symphonischen Metaller von Epica mit einer weiteren neuen Live-Single von ihrer Europatournee zurück. Die bombastische Single Unleashed wurde im Januar 2023 in der AFAS Live in Amsterdam aufgenommen. Vor dem Auftritt der Band beim Download Festival an diesem Wochenende wurde das Live-Video zu Unleashed (Live at the AFAS Live) veröffentlicht.

Schaut euch das Video zu Unleashed (Live at the AFAS Live) an und streamt es jetzt auf allen Plattformen unter: https://epica.bfan.link/unleashed-liveafas

Unleashed ist seit seiner Veröffentlichung auf Design Your Universe ein beliebter Song bei der Band und den Fans“, kommentiert Coen Janssen. „Es war keine Frage, ihn bei unserer bisher größten Indoor-Show zu spielen, und mit den beeindruckenden Bildern an der großen LED-Wand wurde der Song zu einem noch intensiveren Erlebnis.“

Epica haben einen arbeitsreichen Festival-Sommer vor sich, bevor sie Anfang nächsten Jahres ins Studio gehen, um den Nachfolger von Omega aus dem Jahr 2021 aufzunehmen.

Tickets sind erhältlich unter www.epica.nl/tour

Sommer Festivals 2023

09.06.23 Download Festival – Donnington, UK

15.06.23 Graspop Metal Meeting – Dessel, BE

18.06.23 Ullevi Stadium (supporting METALLICA) – Gothenburg, SE

25.06.23 Topfest – Abraham, SK

02.07.23 Midalidare – Rock In The Valley – Mogilovo, BG

07.07.23 Exit Festival – Novi Sad, RS

13.07.23 Dong Open Air – Neukirchen-Vluyn, DE

15.07.23 The Return Of The Gods Festival – Milan, IT

28.07.23 Kuopiorock – Kuopio, FI

29.07.23 Q-Stock – Oulu, FI

06.08.23 Rockstadt Extreme Fest – Rasnov, RO

16.08.23 Summer Breeze – Dinkelsbühl, DE

18.08.23 Motocultor Festival – Carhaix, FR

20.08.2023 Rock The Lakes – Vallamand, CH