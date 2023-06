The Modern Age Slavery: veröffentlichen Videoclip zur Korn Coverversion „Blind“

The Modern Age Slavery haben jüngst ihr neues Studioalbum 1901 I The First Mother veröffentlicht, auf dem auch eine einzigartige Coverversion des Korn Klassikers Blind enthalten ist.

Ein Favorit der Band, obwohl Korn nicht zur Death Metal-Sparte gehört. „Wir wollten eine Coverversion machen, die wirklich heraussticht, die im Gegensatz zu allen anderen Tracks nicht voll im The Modern Age-Stil ist. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir cleane Vocals einfügen, die nicht im Hintergrund sind. Wir sind alle gespannt, was unsere Hörer und Freunde davon halten werden…“, kommentiert die Band.

