L.A.Edwards: nach Erfolgstour in Deutschland neues Album jetzt auf Vinyl und CD

Mit diesen Gigs haben die Kalifornier nicht nur alte Fans begeistert, sondern mit Sicherheit zahlreiche neue gewonnen: Passend zur europäischen Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Out Of The Heart Of Darkness auf Vinyl und CD haben L.A.Edwards ihre Deutschlandtour beendet. Die Band war Ende Mai mit ihrem kraftvollen, kalifornischen Rock als Support von The White Buffalo in München, Frankfurt, Köln und Hamburg unterwegs; der finale Auftritt in Berlin jedoch war für die Band Of Brothers – Luke, Jay und Jerry Edwards – der Höhepunkt: „Unsere bisher bester Show in jeder Hinsicht!“, so Jerry Edwards



Auf der Tour hat die Band ihre Songs aus Out Of The Heart Of Darkness live vorgestellt. Seit dem 02.06.2023 ist das Album – nach vorangegangener digitaler Veröffentlichung – auch in Europa als CD und auf Vinyl erhältlich. „Wir freuen uns wirklich, Out Of The Heart Of Darkness endlich auch physisch in Europa zu veröffentlichen. Vinyl klingt einfach besser und ich kann es kaum erwarten, dass unsere Fans das Album auf 33 rpm hören können“, so Bandleader Luke (L.A.) Edwards.

Das Album kann hier gekauft werden: https://orcd.co/outoftheheartofdarkness



Nach der Tour ist vor der Tour: L.A.Edwards bald wieder unterwegs. Nach Berlin ging es die Band weiter nach Schweden, wo sie bereits alte Bekannte sind. Luke: “Berlin was my favorite so far. But I think Sweden is going to be excellent. They’ve shown us some amazing support here. We got an even warmer welcome back than we expected. Some people had seen us with Lucinda Williams and came out just to see us and say hi.“



Im Juli wird L.A.Edwards für weitere Konzerte mit The White Buffalo in UK, den Niederlanden und Frankreich zu sehen und zu hören sein. Für November 20223 sind Headline-Termine den Niederlanden, Schweden und Dänemark ankündigt; an zusätzlichen Daten in Deutschland wird gerade gearbeitet. Das freut nicht nur neue und alte Fans, sondern auch die Band. Jay Edwards: „Ich bin total begeistert, wie sehr sich die Menschen hier in Europa auf die Out Of The Heart Of Darkness-Tour gefreut haben. Wir sehen uns im Herbst!“

L.A.Edwards – Already Gone (Official Video)

Kraftvoller kalifornischer Rock für Europa

Der Sound von L.A.Edwards ist im Tom Petty-Camp verwurzelt; er wurde von einem Radio-DJ wie folgt beschrieben: „Harmonien wie bei den Eagles, verwobene Gitarren wie bei den Stones, die Melancholie von Jackson Browne und der Optimismus der Arbeiterklasse wie bei Petty höchstselbst“. „Out of the Heart of Darkness“ erscheint auf dem eigenen Label Bitchin‘ Music Group und in Zusammenarbeit mit MARS Label Group (vertrieben von The Orchard). Das Album wurde von Grammy-Preisträger Tom Lord-Alge (Blink-182, Dave Matthews Band, Steve Winwood) gemixt und von Ted Jensen/Sterling Sound gemastert.