Jera On Air 2023: Festivalprogramm komplett: Highlights en masse Ende Juni

Die Temperaturen steigen, jeder Tag wird ein bisschen heller, und der Frühling liegt in der Luft. Das kann nur eines bedeuten: Die Festivalsaison steht offiziell bevor. Eine Saison, die viel zu bieten hat. Vor allem für die LiebhaberInnen hochklassiger alternativer Rocksounds: Das Jera On Air – im unmittelbar hinter der Grenze gelegenen Ysselsteyn – hat ein Line-Up vorbereiten können, das nicht weniger als unvergessliche Stunden mit allerbester Musik garantieren dürfte.

Mit Weltklasse-Acts wie unter anderem Parkway Drive, Rancid, Flogging Molly, Papa Roach und Billy Talent ist bei der 29. Ausgabe des größten alternativen Festivals der Niederlande sicherlich für nahezu jede/n etwas dabei. Das Programm des sympathischen Festivals in Ysselsteyn, das dieses Jahr am 22., 23. und 24. Juni stattfindet, ist mit John Coffey, Two and a Half Girl, Slope, Fleddy Melculy, Vamachara, Slope, Exploding Head Syndrome, Neufx, Sing Along Riot, Amæzing Snäke und den Guts & Glory-Gewinnern Girlsgirlsgirls nun komplett.