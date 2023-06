Parkway Drive: auf Festivaltrip im Juni 2023

Die australischen Metal-Giganten Parkway Drive – Winston McCall (Gesang), Luke Kilpatrick (Gitarre), Jeff Ling (Gitarre), Jia O’Connor (Bass) und Ben Gordon (Schlagzeug) – feiern dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum als Band.

„20 Jahre sind ein Meilenstein in jeder Karriere“, sagt McCall. „Die Reise, die uns zu diesem Moment geführt hat, war, gelinde gesagt, Wahnsinn. Wir wollten diese Zeit mit einer Tournee feiern, die repräsentiert, wer wir sind und woher wir kommen. Zum ersten Mal auf nordamerikanischem Boden bringen wir die vollständige Parkway Drive-Live-Produktion mit, und als ob das noch nicht genug wäre, haben wir auch noch ein australisches Line-up dabei. Keine Kompromisse, keine Kapitulation. Das ist es, was wir sind – The Monsters Of Oz. Kommt und feiert mit uns und reißt alles ab.“

Die Band wird diesen Juni und Juli wieder in Europa und Großbritannien unterwegs sein und einige der größten Sommerfestivals spielen. Eine Übersicht für uns relevanter Termine findet sich hier:

07.06.2023 – Parkbühne, Leipzig

08.06.2023 – Nova Rock, Nickelsdorf (AT)

10.06.2023 – Greenfield Festival, Interlaken (CH)

16.06.2023 – Graspop Metal Meeting, Dessel (BE)

22.06.2023 – Jera On Air Festival, Ysselsteyn (NL)

23.06.2023 – Download Festival, Hockenheimring

24.06.2023 – Rock The Hill, Geisskopf