The Modern Age Slavery: veröffentlichen erste Single & Video zu „KLLD“

The Modern Age Slavery kündigen ihr neues, viertes Studioalbum mit dem Titel 1901 | The First Mother an, das am 5. Mai auf Fireflash Records (Holy Moses, Mystic Circle, Mezzrow u.a.) erscheinen wird. Jeder Fan des extremen Metals wird von ihrer brachialen, mörderischen Mixtur begeistert sein. Von Metalsucks.com als „die am meisten unterschätzte Metal-Band in ganz Italien, vielleicht sogar in ganz Europa“ gepriesen, bewegt sich das Quintett auf 1901 | The First Mother irgendwo im weiten Spektrum von Blackened Deathcore und aggressivem Metal. Ausgestattet mit knirschenden Blastbeats, gnadenlos brutalem Gesang und Schnellfeuer-Doublebass-Attacken, entwickelte sich ihr Sound und wurde mit der Zeit immer einzigartiger.

Heute veröffentlichen The Modern Age Slavery ihre erste Single sowie einen Videoclip zu dem Track KLLD.

Sänger Giovanni Berselli dazu: „Der Text ist frei inspiriert von einem Gedicht von Blaise Cendras mit dem Titel J’ai Tué (Ich habe getötet), das von den Schrecken eines jungen, naiven französischen Dichters erzählt, der während des Ersten Weltkriegs gezwungen ist, sich in den Mörder eines deutschen Soldaten zu verwandeln, um sich zu verteidigen. Die Worte spiegeln die Bilder, den Geruch, die Angst und den emotionalen Kampf eines Mannes mit reinem Herzen, der mit dem Bösen beschmutzt wurde, wider.“

Parallel dazu startet der Vorverkauf zu ihrem neuem Album 1901 | The First Mother, das es als edlen CD Digipak, digital sowie als Bundle mit der CD und einem exklusiven T-Shirt gibt.

Vorverkauf hier: https://lnk.to/TheModernAgeSlavery1901

1901 | The First Mother Tracklist:

01. Pro Patria Mori

02. KLLD

03. Irradiate All The Earth

04. The Hip

05. Lilibeth

06. Overture To Silence

07. OXYgen

08. Nytric

09. Victoria’s Death

10. The Age Of Great Men

11. Blind (Korn Cover)

Über das Konzept und die Bedeutung des Albums sinniert Frontmann Giovanni Berselli: „1901 | The First Mother ist kein Konzeptalbum, aber es gibt einige zentrale Themen. Der Albumtitel verbirgt eine doppelte Bedeutung. Einerseits erinnert 1901 an das Jahr, in dem Königin Victoria aus dem Hause Saxe verstarb und damit den Beginn der Moderne in der Philosophie oder, anders ausgedrückt, die Etablierung des Zeitalters der Moderne dekretierte. Der Untertitel – The First Mother – unterstreicht, dass dieses Album in meinen Augen das erste Kapitel einer Trilogie ist, in der ich versuchen werde, mit Worten und Musik verschiedene Formen der selbst auferlegten Sklaverei zu malen. 1901 lässt sich von Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlern aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg inspirieren. Das folgende Kapitel wird versuchen, das Szenario der Nachkriegszeit zu beschreiben, während das dritte und letzte Kapitel die noch bevorstehende, wenn auch unvermeidliche Zukunft beschreiben wird, in der wir alle einen Teil unseres Lebens von anderen bestimmen lassen werden. Diese letzten Zeilen erinnern mich irgendwie an das eigentliche Manifest The Modern Age Slavery, das ursprünglich durch das Buch Escaping From Freedom von Erich Fromm inspiriert wurde, in dem der psychologische Zustand ungebildeter Massen untersucht wird, die bereit sind, sich der Verantwortung zu entziehen, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden.“

Das Cover-Artwork wurde von Gitarrist Ludovico Cioffi gestaltet, der es geschafft hat, die tiefe Bedeutung des Textes in diesem fantastischen Werk einzufangen. In seinen Worten erklärt er die Bedeutung der Statuen und der Augen, die man sieht: „Das Album-Cover wurde vom Text des Liedes Lilibeth inspiriert, dem Spitznamen der Tochter von Königin Victoria. Die Erste Mutter wird in drei Zeitabschnitten dargestellt. Die Vergangenheit, wo sie einen Schädel hält. Die Gegenwart, symbolisiert durch ein Auge in einem offenen Schoß. Die Zukunft, dargestellt durch eine Sanduhr.

Der weit geöffnete Schoß wird als Kadaver dargestellt und erinnert an die Dichotomie von Leben und Tod, den unvermeidlichen Fluch eines jeden Lebewesens, das auf die Welt gebracht wird – ein Fluch und ein Segen zugleich, denn das Ende des Lebens ist gewissermaßen das Ende unserer Sklaverei. Im Grunde genommen ist das Auge im Mutterleib der Architekt, der unaufhörlich den Fluss der Zeit und die Entstehung der sich zyklisch wiederholenden menschlichen Tragödien beobachtet.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 2007 haben The Modern Age Slavery ihre Herausforderungen erfolgreich gemeistert. Nach der Veröffentlichung ihres Demos, das im Rock Hard Deutschland zum „Demo des Monats“ gekürt wurde, wurden sie von Napalm Records unter Vertrag genommen und veröffentlichten ihr Debütalbum Damned To Blindness (2008). Dank des großen Zuspruchs aus der Metal-Welt tourten The Modern Age Slavery sowohl als Headliner als auch als Support-Act durch Europa und nahmen an der Evisceration Plague Tour mit Cannibal Corpse, Dying Fetus & Obscura und der Doomsday X Tour mit Malevolent Creation und Vomitory teil. Außerdem spielte die Band ausgewählte Shows mit Fleshgod Apocalypse, Sepultura, Decapitated, Suicide Silence und anderen.

Die Veröffentlichung des zweiten Albums Requiem For Us All (2013) trieb die Death-Metal-Kriegsmaschinerie erneut einen Schritt nach vorne und brachte die Band zusammen mit Gorgoroth, Vital Remains, Hypocrisy und vielen Gigs auf nationalem Boden auf Tour. Vier Jahre später veröffentlichten The Modern Age Slavery nach einem Besetzungswechsel ihr drittes Album Stygian, dass ein neues Kapitel im Sound der Band aufschlug und Black Metal-Riffs, Keyboards, Atmosphären und orchestrale Elemente einführte. Das Album wurde von Innerstrength Records veröffentlicht und brachte die Band auf Tour durch Europa, wo sie Vader und Entombed A.D. bei ihrer European Chaos Tour 2018 unterstützten und die Bühne mit Jinjer, Decapitated und Incite teilten. Vor kurzem waren sie wieder auf Tour und spielten auf großen Festivals mit Slipknot, Sabaton und Behemoth.

Im Jahr der Corona-Pandemie, in dem die Musikwelt zum Stillstand gezwungen war, konzentrierten sich The Modern Age Slavery auf das Schreiben und Aufnehmen ihres neuen Kunstwerks 1901 | The First Mother, das am 5.Mai 2023 auf Fireflash Records das Licht der Welt erblicken wird.

The Modern Age Slavery live:

24/03/2023 Podium Gigant, Apeldoorn (NL)

12/05/2023 Isola Rock – Isola Della Scala, Verona (IT)

The Modern Age Slavery sind:

Giovanni Berselli – Vocals

Mirco Bennati – Bass

Luca Cocconi – Guitars

Ludovico Cioffi – Guitars

Federico Leone – Drums

