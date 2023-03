Adrian Benegas: erste Single & Musikvideo veröffentlicht / VVK gestartet

Heute präsentiert Adrian bereits die erste Single The Secret Within vom neuen Album Arcanum. Die melodische Powermetal-Hymne wird durch die charismatische Stimme von Ausnahmesänger Ronnie Romero aufgetragen und sorgt für pure Gänsehautmomente. Der Song ist ab sofort auf allen gängigen Streaming Plattformen verfügbar.

Das offizielle Video wurde vom paraguayischen Filmemachers Santiago Bogarin produziert und gibt es hier:

Benegas erklärt:

„Ich bin sehr aufgeregt, die erste Single meines kommenden zweiten Albums Arcanum mit euch zu teilen! Der Song heißt The Secret Within. Es ist ein Power-Metal-Thrill-Ride, der das Fleisch zum Schmelzen bringt. Der Song ist voller Dynamik und einer breiten Palette von Emotionen. Deshalb wollte ich etwas Surreales, aber dennoch Schönes und Einzigartiges für das Video, um die Intensität des Textes und die Kraft der Musik einzufangen – und ich glaube, das ist uns gelungen. Die Vision des paraguayischen Filmemachers und Postproduzenten Santiago Bogarin und die Umsetzung durch sein Team führten zu diesem atemberaubenden Ergebnis. Erfreut euch an diesem animierten, erzählerischen Video und geht mit The Secret Within auf eine musikalische Reise. It’s Showtime!“

Das Album kann ab sofort hier bestellt werden: https://www.atomicfire-records.com/brand/3297

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: