Adrian Benegas: neues Album „Arcanum“ wird am 05.05.2023 veröffentlicht

Ausnahme Komponist und Keyboarder Adrian Benegas aus Paraguay setzt zum Sprung an!

Musikalisch umfassen Adrian Benegas Kompositionen symphonische Metal-Musik mit einem modernen Touch und einer einzigartigen Klangatmosphäre, die er Theatrical Power Metal nennt. Für die Umsetzung seiner Vision holt sich der Musiker die Crème de la Crème an Bord. Das Kernkonzept seiner Musik ist die Reise zur Selbsterkenntnis, zum Aufstieg der Seele und zur Freiheit des inneren Selbst. In seinen Liedern geht es um achtsame Texte mit epischen Geschichten und Landschaften, die sich an spirituell-esoterischen Gefilden orientieren.

Auf seinem zweiten Soloalbum Arcanum, welches nun am 5. Mai 2023 via Reaper Entertainment erscheinen wird, sind Ronnie Romero (Leadsänger von Ritchie Blackmores Rainbow), Michael Ehré (Schlagzeuger der Bands Primal Fear und Gamma Ray), Sascha Paeth (renommierter deutscher Produzent), der tunesische Bassist Anis Jouini (von der Band Myrath) und der niederländische Gitarrist Timo Somers (ex-Delain) zu hören.

Benegas erklärt:

„Zwei Jahre nach der Veröffentlichung meiner letzten Produktion ist es an der Zeit, ein neues Album in voller Länge herauszubringen. Ich bin überglücklich, euch endlich die Frucht eines ganzen Jahres intensiver, leidenschaftlicher Arbeit ankündigen zu können. Arcanum ist definitiv eine esoterische und berührende Fabel über Überwindung, Selbsterkenntnis und wahre Seelenverwandtschaft. Folgen Sie der Fortsetzung von The Revenant und genießen Sie die Fahrt durch dieses neue Kapitel! Hier ist Arcanum und es wird bald euch gehören.“

Arcanum Tracklist:

1. I Am The Revenant (Prologue)

2. Sanctum

3. The Secret Within

4. Pain Is The Key

5. Alchemy Of Spirits

6. Caravan Of Doomed Souls

7. At The Mount Of Solitude

8. El Milagro De Saber Esperar

9. The Spirit Of Visions

10. Lux Aeternam

11. El Mantra Secreto De Los Espíritus (Epilogue)

Das Debütalbum The Revenant wurde im November 2019 veröffentlicht und ist im Online-Shop von Reaper Entertainment erhältlich. Auch für dieses Album hat Adrian Benegas sein Dreamteam aus Musikern und nicht weniger als 3 Sängern zusammengebracht, um seine Songs zum Leben zu erwecken, darunter Ralf Scheepers (Primal Fear – Gamma Ray), Herbie Langhans (Firewind, Avantasia), Henning Basse (Metallium, Mayan) und Zuberoa Aznarez (Diabulus in Musica, Tragul).

Mehr Infos gibt es in Kürze. Seid gespannt

Adrian Benegas online:

https://www.adrianbenegas.com/

https://www.facebook.com/adrianbenegasmusic