Avatarium: veröffentlichen „A Love Like Ours“ Musikvideo

Nach Veröffentlichung ihres neuesten, von Fans und Presse gefeierten Studio Albums Death, Where Is Your Sting, sind die schwedischen Doom Rocker Avatarium in diesem Frühjahr nicht nur live gemeinsam mit Swallow The Sun bei uns auf Tour, sondern haben heute ein brandneues Musikvideo zum Album Opener A Love Like Ours online gestellt! Marcus Jidell verrät uns:

„Der Song wurde zusammen mit einem der interessantesten und erfahrensten Cellisten der Welt, Svante Henryson, komponiert. Als ich ein Teenager war, sah ich ihn bei einem Konzert von Yngwie Malmsteen ganz allein auf der großen Bühne eine von Bachs Cello Suiten spielen. Seitdem liebe ich sein Talent und es ist mir eine Ehre, mit ihm zu arbeiten! Ich hoffe auch, dass Ihr das von Niklas Palmklint und Jennie-Ann Smith erstellte Video genauso genießen werdet wie ich.“

Seht das neue Avatarium Video zu A Love Like Ours ab sofort hier:

Vor gut zehn Jahren machte Candlemass-Legende Leif Edling die Doom Metal-Welt mit Gründung einer neuen Band, Avatarium, zu einem dunkleren und doch schöneren Ort. Edling verließ Avatarium schließlich aus gesundheitlichen Gründen, doch die Band machte weiter, und so krönte sie im Oktober 2022 ein produktives Jahrzehnt mit ihrem neuestem, 5. Studiowerk Death, Where Is Your Sting, über AFM Records HIER erhältlich!

Seit ihrem Debüt in 2013 operieren Avatarium musikalisch unter Begriffen wie „dunkel“, „schwer“ und „poetisch“, was die Schweden im Kern auch gut charakterisiert. Und doch ist die Band in der Doom Metal Szene eine Ausnahmeerscheinung, was natürlich sehr mit der Personalie Jennie-Ann Smith zusammenhängt – einer Frontfrau, die – ungewollt und ohne es zu forcieren – Genregrenzen sprengt. Sie hat viel von der Zusammenarbeit mit Leif Edling gelernt, den sie liebevoll „The Master Of Doom“ nennt, und auf Death, Where Is Your Sting hat sie das erste Mal alle Texte für ein Album geschrieben. Das ist insofern von großer Bedeutung, da die Texte bei Avatarium schon immer die Songarrangements inspiriert haben.

Death, Where Is Your Sting wurde während der Pandemie über einen Zeitraum von zwei Jahren geschrieben. Das Album wurde eigens von Marcus Jidell produziert, von Mats Valentin und Jidell gemixt, für das Mastering wurde Svante Forsbäck engagiert.

Avatarium auf Tour mit Swallow The Sun:

23.04.2023 FR Montpellier Secret Place

24.04.2023 FR Lyon CCO Villeurbanne

25.04.2023 IT Milano Legend Club

26.04.2023 SLO Ljubljana Orto Bar

27.04.2023 CH Lucern Schüür

28.04.2023 CH Meyrin Undertown

29.04.2023 CH Martigny Caves Du Manoir

30.04.2023 DE Munich Backstage (Halle)

01.05.2023 HU Budapest Dürer Kert

02.05.2023 AT Vienna Viper Room

03.05.2023 CZ Prague Nova Chmelnice

04.05.2023 DE Berlin Hole44

05.05.2023 PL Gdansk Drizzly Grizzly

06.05.2023 PL Poznan U Bazyla

07.05.2023 DE Leipzig UT Connewitz

Avatarium online:

