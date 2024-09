Avatarium: präsentieren Musikvideo zu Album-Titeltrack „Between You, God, The Devil And The Dead“

Am 24. Januar 2025 erscheint mit Between You, God, The Devil And The Dead das brandneue Album der schwedischen Doom- und Hardrock-Master von Avatarium. Der sechste Longplayer der Band wird als limitierte LP-Vinyl (Schwarz, Orange/Weiß, Silber), 2-CD-Earbook, CD-Jewelcase sowie digitalen Formaten über AFM Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich.

Nach einer ersten Single-Auskopplung, dem Album Opener Long Black Waves – der gekonnt düsteren Hardrock mit Heavy Doom Metal-Akzenten kombiniert – präsentieren uns Avatarium nun ein Musikvideo zu ihrem Album-Titeltrack!

Gitarrist Marcus Jidell kommentiert: „Manchmal hat man heute als echter Musiker das Gefühl, Teil einer Untergrund-Widerstandsbewegung zu sein und sich einer Kultur zu widersetzen, die unsere Gehirne und Seelen abschalten will. Hier ist ein Song, der deinen Blick auf etwas anderes richten will. Ein Song von Menschen für Menschen.“

Vor mehr als zehn Jahren machte Candlemass-Ikone Leif Edling die Doom Metal-Welt mit Gründung von Avatarium zu einem düstereren und letztlich interessanteren Ort. In den folgenden Jahren veröffentlichten sie zwei EPs, vier von der Kritik gefeierte Studioalben sowie die Live-DVD An Evening With Avatarium – Live In Stockholm. Edling verließ Avatarium schließlich aus gesundheitlichen Gründen, aber die Band machte weiter und krönte 2022 ein produktives Jahrzehnt mit ihrem aktuellen Album und Debüt bei AFM Records, Death, Where Is Your Sting.

Nach erfolgreicher Veröffentlichung, die von Fans und internationaler Musikpresse in den höchsten Tönen gefeiert wurde, zahlreichen Live-Auftritten auf namenhaften Festival-Bühnen oder auf Tour mit Acts wie Swallow The Sun, legt das schwedische Doom Kollektiv Anfang 2025 nun eine gehörige Schippe drauf! Auf ihrem kommenden Album Between You, God, The Devil And The Dead — produziert und gemischt von Marcus Jidell und gemastert von Svante Forsbäck (Candlemass, Amorphis u.v.m.) — brilliert die Band in acht neuen, packenden Tracks mit ihren außergewöhnlichen Songwriting-Qualitäten. Avatarium haben sich seit ihrem selbstbetitelten Debüt 2013 weiterentwickelt, und obwohl sie im Laufe der Zeit immer wieder neue Elemente einbauten, beweist die Band rund um ihre Ausnahme-Sängerin Jennie-Ann Smith mit einer epischen Fusion aus einem drückend doomigen Hardrock- Sound und dunklen, schweren sowie melancholischen, poetischen Facetten, warum sie zu den einzigartigsten und spannendsten Acts der modernen Heavy Musik Szene gehören!

Between You, God, The Devil And The Dead Tracklist:

1. Long Black Waves

2. I See You Better In The Dark

3. My Hair Is On Fire (But I’ll Take Your Hand)

4. Lovers Give A Kingdom To Each Other

5. Being With The Dead

6. Until Forever And Again

7. Notes From Underground

8. Between You, God, The Devil And The Dead

Avatarium sind:

Jennie-Ann Smith – Vocals

Marcus Jidell – Gitarre

Andreas Habo Johansson – Drums & Percussion

Mats Rydström – Bass

