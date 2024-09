Fire Action: kündigen neues Album „Until The Heat Dies“ an

Die finnische Metal-Band Fire Action bereitet sich auf den internationalen Durchbruch vor. Ihr viertes Album, Until The Heat Dies, erscheint am 29. November 2024 und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Bandgeschichte. Mit einem frischen Plattenvertrag bei dem deutschen Metal-Label Steamhammer/SPV legt die Band einen neuen Fokus auf ihre internationale Karriere.

Zur Einstimmung auf das Album ist die erste Single Hard Days, Long Nights ab sofort verfügbar, begleitet von einem Lyric-Video. Fans können sich außerdem auf zwei weitere Vorab-Singles freuen: No Drone Zone (25. Oktober 2024) und Survive (22. November 2024), beide ebenfalls mit Musikvideos.

Das Quartett um Gitarrist Juri Vuortama und Sänger Pete Ahonen hat sich musikalisch stark weiterentwickelt. Ihr neues Werk enthält elf energiegeladene Tracks, die von groovigen Riffs und eingängigen Melodien geprägt sind. „Es sind Riffs, Riffs und noch mehr Riffs – und großartige Melodien obendrauf“, beschreibt Vuortama den Sound des Albums, das Fans auf CD, LP und digital erwarten können.