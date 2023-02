Ashrain veröffentlichen mit Put On The Trigger am 17.02. die erste Single von Requiem Reloaded, dem Debütalbum der international besetzten Power Metal Band welches am 14.04. bei Metalville Records (Rough Trade) erscheinen wird.

