Interview mit Benni Grap von der Band Atomwinter

Artist: Atomwinter

Herkunft: Göttingen, Niedersachsen

Genre: Old School Death Metal

Label: Trollzorn

Bandmitglieder:

Gesang – F. Bauer

Gitarre – B. Grapp

Bass – M. Schulz

Schlagzeug – P. Walter

Atomwinter haben am 10.02.2023 ihr neues Album Sakrileg via Trollzorn veröffentlicht. In diesem Zuge durfte ich mit Benni Grapp, Gitarrist und Hauptsongwriter von Atomwinter, ein paar Worte wechseln.

Das Review zur CD könnt ihr hier nachlesen.

Time For Metal / Lommer:

Moin zusammen, wie geht es euch?

Um erst mal reinzukommen: Stellt euch/dich doch mal vor?

Atomwinter / Benni Grapp:

Moin! Vielen Dank, wir können nicht klagen.

Nach dem Release unseres neuen Albums Sakrileg, welches am 10.02.23 erschienen ist, sind wir sehr zufrieden mit den positiven Kritiken und der Resonanz, die uns entgegengebracht wird. Damit haben wir nicht gerechnet, und somit befinden wir uns gerade in der angenehm stressigen Promo Phase, um dieses Biest namens Sakrileg zu bändigen! Außerdem ist Sakrileg auch ein super Einstand für unseren neuen Sänger Florian Bauer, der seit 2020 als neuer Frontmann bei Atomwinter agiert.

Time For Metal / Lommer:

Ihr macht Death Metal im Old School Stil. Ohne irgendeinen Schnickschnack und sehr bodenständig. Stilistisch seid ihr euch ja einerseits treu geblieben und habt es trotzdem geschafft, euch weiterzuentwickeln. Was ist da so eure Inspiration? Wie betreibt ihr Songwriting? Wie waren die Aufnahmen? Habt ihr was anders gemacht als sonst?

Atomwinter / Benni Grapp:

Großartige Veränderungen bezüglich des Songwritings oder des Sounds nehmen wir uns eigentlich nie vor. Das passiert wahrscheinlich unbewusst im Flow, während wir die Songs zusammenschustern.

Ich gebe aber immer als Hauptsongwriter die grobe Marschrichtung vor, und im Proberaum schauen wir dann gemeinsam, was sich daraus entwickelt.

Eine Blaupause für die Recordings gibt es auch nicht. Wir arbeiten seit Iron Flesh mit dem Produzenten Torsten Sauerbrey zusammen, und er entwickelt sich mit uns stetig weiter, ohne dabei den Fokus aus den Augen zu verlieren.

Wahrscheinlich sind es die minimalen Nuancen in den Songs und im Sound, die Sakrileg zu etwas Besonderem machen.

Time For Metal / Lommer:

Die letzte Platte ist nun fünf Jahre her. In eurem Lebenslauf eine relativ lange Zeit zwischen den Scheiben. Abgesehen von der Pandemie: Wie kam das?

Atomwinter / Benni Grapp:

Bei uns gibt es keinen festgelegten Veröffentlichungszyklus, da lässt uns auch unser Label komplett freie Hand, und wir haben keinen Stress diesbezüglich.

Manche Dinge brauchen eben ihre Zeit, und bei Sakrileg war das der Fall. Die ersten Songideen hatte ich aber bereits 2018 oder ’19 kurz nach der Veröffentlichung von Catacombs.

Time For Metal / Lommer:

Apropos Pandemie: Wie habt ihr die Zeit erlebt? Was habt ihr so gemacht?

Atomwinter / Benni Grapp:

Man sollte sich langsam von dem romantischen Gedanken verabschieden, dass Bands während der Pandemie so viel Zeit und Muße hatten, an neuen Songs oder Alben zu arbeiten. Das ist absoluter Bullshit!

Wir waren doch alle irgendwie von der Außenwelt abgeschirmt und hatten somit keinerlei Input, um überhaupt kreativ zu sein. Das war für uns als Band und auch für mich persönlich ne verdammt harte Zeit. Keine Konzerte, keine Festivals, keine Kneipen. Das brauche ich so schnell nicht noch mal!

Time For Metal / Lommer:

Kommen wir mal zum Personal: Ihr habt ja einen ganz schönen Durchsatz an Sängern. Im Death Metal ist das ja tatsächlich etwas Besonderes. Wie kam es, dass Oliver Holzschneider (alias Halsschneider, übrigens cooler Spitzname) die Band verließ? War deswegen auch die Zeit zwischen den Releases „so lang“?

Atomwinter / Benni Grapp:

Olles Ausstieg bei Atomwinter hat nichts mit der relativ langen Veröffentlichungspause zu tun. Irgendwann hat es nicht mehr funktioniert, und wir haben uns in gegenseitigem Einverständnis getrennt.

Umso mehr freuen wir uns, mit Florian einen mehr als würdigen Ersatz gefunden zu haben.

Und auch wenn es den Anschein hat, aber der Sängerposten bei Atomwinter ist weder gefährlich noch schicksalbehaftet!

Time For Metal / Lommer:

Wie seid ihr eigentlich auf Florian gestoßen? Ist das ein Freund der Band gewesen?

Atomwinter / Benni Grapp:

Wir kennen Florian schon lange aus unserem Umfeld sowie aus seinen anderen Bands und somit ging die Sache relativ schnell und unkompliziert über die Bühne. Und mit seiner Musikalität und Professionalität ist er eine echte Bereicherung für Atomwinter.

Time For Metal / Lommer:

Zurück zu eurer Platte: Sakrileg ist ja ein wundervoll rundes Ding geworden! Erst mal ein dickes Lob dafür! Ihr veröffentlicht das Teil als CD und Vinyl. Bei Letzterem gibt es noch einen Bonussong. Kann man den zufällig auch online bei den gängigen Streamingdiensten hören (falls da eine Veröffentlichung geplant ist), oder ist der exklusiv für die Freunde/ Freundinnen des Vinyls?

Atomwinter / Benni Grapp:

Danke für die Blumen! Als rundes Ding würde ich Sakrileg allerdings nicht bezeichnen, sondern eher als einen außerordentlich blasphemischen Kotzbrocken!

Der Bonustrack SacredScum ist exklusiv für die Vinylversion vorgesehen und meines Wissens nicht digital verfügbar. Die CD-Version ist aber auf allen gängigen Streamingdiensten verfügbar.

Time For Metal / Lommer:

Was war eigentlich in den letzten Jahren „euer Album“? Also, welche Langrille könnt ihr bedenkenlos empfehlen?

Atomwinter / Benni Grapp:

Unverändert seit 1992 bzw. ’93 Hypocrisys Penetralia und Osculum Obscenum!

Noch Fragen?

Time For Metal / Lommer:

Wie sehen jetzt noch die Pläne für euch dieses Jahr aus: Was steht so an Shows an? Ist noch eine Tour geplant?

Atomwinter / Benni Grapp:

Zunächst spielen wir am 17.02.23 unsere Sakrileg Releaseshow in unserer Heimatstadt Göttingen, um anschließend mehrere Weekend Gigs hinterherzuschieben. Unser Highlight dieses Jahr steht auch schon fest: das Party.San im August. Wir hoffen, dass wir unseren Terminkalender für dieses Jahr noch etwas mehr füllen können, sind aber bis jetzt ganz zufrieden.

Time For Metal / Lommer:

Dann bedanke ich mich hier schon mal für das Interview und würde euch die letzten Worte überlassen.

Atomwinter / Benni Grapp:

Vielen Dank für das Interesse an Atomwinter und natürlich Sakrileg. Hoffentlich sehen wir den einen oder anderen Old School Maniac bei unseren Shows und können gemeinsam ein paar Bier kippen, denn “The Tankwitch is coming for you for sure!“