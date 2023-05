Adrian Benegas: neues Album „Arcanum“ ab jetzt im Handel

Ausnahme Komponist und Keyboarder Adrian Benegas aus Paraguay setzt zum Sprung an!

Auf seinem zweiten Soloalbum Arcanum, sind Ronnie Romero, (Leadsänger von Ritchie Blackmore’s Rainbow), Michael Ehré (Schlagzeuger der Bands Primal Fear und Gamma Ray), Sascha Paeth (renommierter deutscher Produzent), der tunesische Bassist Anis Jouini (von der Band Myrath) und der niederländische Gitarrist Timo Somers (ex-Delain), zu hören.

Das Album ist ab sofort im Handel erhältlich und kann hier bestellt werden: www.reapermusic.de

Adrian Benegas kommentiert:

„Ich kann nicht stolzer sein auf das, was ich mit diesem Album erreicht habe. Alle Songs kommen direkt aus meinem Herzen zu dir und ich hoffe wirklich, dass Arcanum dich auf diese eindringliche Reise mitnimmt und zu einer deiner Lieblingsplatten wird. Jetzt kann ich endlich sagen: Mein zweites Album Arcanum ist OUT und ich hoffe, ihr holt euch euer Exemplar!“

Arcanum Tracklist:

1. I Am The Revenant (Prologue)

2. Sanctum

3. The Secret Within

4. Pain Is The Key

5. Alchemy Of Spirits

6. Caravan Of Doomed Souls

7. At The Mount Of Solitude

8. El Milagro De Saber Esperar

9. The Spirit Of Visions

10. Lux Aeternam

11. El Mantra Secreto De Los Espíritus (Epilogue)

Das Debütalbum The Revenant wurde im November 2019 veröffentlicht und ist im Online-Shop von Reaper Entertainment – http://www.reapermusic.de – erhältlich. Auch für dieses Album hat Adrian Benegas sein Dreamteam aus Musikern und nicht weniger als drei Sängern zusammengebracht, um seine Songs zum Leben zu erwecken, darunter Ralf Scheepers (Primal Fear – Gamma Ray), Herbie Langhans (Firewind, Avantasia), Henning Basse (Metallium, Mayan) und Zuberoa Aznarez (Diabulus in Musica, Tragul).

Adrian Benegas online:

https://www.adrianbenegas.com/

https://www.facebook.com/adrianbenegasmusic

https://www.instagram.com/adrianbenegasofficial/